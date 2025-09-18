Elecciones en Mendoza 2025: ¿Me pueden obligar a ser presidente de mesa?

La Justicia comenzará a enviar los telegramos a los presidente de mesa para estas elecciones 2025.

En la cuenta regresiva para las elecciones 2025 la Junta Electoral ya designó a quienes serán presidente de mesa el 26 de octubre. Ahora resta que los telegramas empiecen a llegar a los ciudadanos.

La figura y el rol más importante de cada mesa es el presidente, que debe estar presente durante todo el acto electoral, desde la apertura de la jornada hasta el momento de labrar las actas correspondientes.

VOTACIÓN ¿Por qué no aparezco en el Padrón Electoral?

Gobierno Nacional Qué dijo Guillermo Francos sobre los rechazos del Congreso a los vetos de Milei

Una de las novedades para estas elecciones es la incorporación de una tercera autoridad : además del presidente y vicepresidente, ahora habrá también un vicepresidente segundo .

La Justicia Nacional Electoral designa a un ciudadano elegido por sorteo o extraídos de postulaciones voluntarias como presidente de mesa, que es la máxima autoridad de esta el día de la elección. Estos reciben un pago por parte del Estado .

La designación es comunicada 30 días antes de las elecciones a través de un telegrama enviado al domicilio que figura en el DNI.

Quedan exceptuados aquellos que cumplen:

Funciones de organización y/o dirección de un partido político .

. Sea candidata o candidato en las elecciones.

¿Me pueden obligar a ser presidente de mesa?

La designación de presidente de mesa es un deber público y no se puede renunciar a él. Sin embargo, la Ley 19.945 establece que por razones de enfermedad o fuerza mayor debidamente justificadas el ciudadano designado como autoridad puede no ejercer esta función.

PASO 2015, Capital, mesa, escrutinio, voto, fiscal, presidente En la cuenta regresiva para las elecciones 2025 la Junta Electoral ya designó a quienes serán presidente de mesa el 26 de octubre Foto: Cristian Lozano

Quiénes pueden ser presidente de mesa en las elecciones 2025

Cualquier persona puede ser autoridad de mesa. Sólo tiene que:

Ser elector hábil y tener entre 18 y 70 años ,

, Residir formalmente en la sección electoral donde se debe desempeñar

en la sección electoral donde se debe desempeñar Saber leer y escribir

No encontrarse afiliado o afiliada a a ningún partido político.

Elecciones 2023: ¿qué función cumple el presidente de mesa?

El presidente de mesa es la máxima autoridad de ella en las elecciones. Entre las funciones que deben cumplir en el acto electoral se encuentran: