Elecciones 2027: por qué el voto joven se convirtió en una preocupación para la Justicia Electoral

La Cámara Nacional Electoral busca impulsar acciones para revertir la baja participación de los jóvenes registrada en los últimos procesos electorales.

A poco más de un año del inicio del calendario que desembocará en las elecciones 2027 para elegir presidente, la participación de los jóvenes aparece como una de las principales preocupaciones de la justicia electoral argentina.

La advertencia llegó desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) , que puso el foco en un fenómeno que viene observándose en los últimos procesos electorales: los ciudadanos de entre 16 y 30 años concurren a votar en menor proporción que el resto del padrón.

La preocupación no es menor. En las elecciones legislativas de 2025 la participación general cayó por debajo del 70% del padrón habilitado , uno de los registros más bajos de las últimas décadas, y el comportamiento de los votantes más jóvenes fue uno de los factores que más llamó la atención de los especialistas.

El tema fue analizado por la Cámara Electoral junto a organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas electorales, como CIPPEC, Poder Ciudadano, Conciencia y el Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho de la UBA , entre otras. Durante el encuentro se planteó la necesidad de desarrollar estrategias específicas para recuperar el interés de los jóvenes por la participación política.

La preocupación tiene una explicación concreta: quienes hoy tienen entre 16 y 30 años representarán un segmento decisivo del electorado en 2027, cuando Argentina vuelva a elegir presidente, vice y parte del Congreso nacional.

Para la CNE, el desafío pasa por fortalecer la formación cívica, mejorar la educación electoral y generar mecanismos de comunicación adaptados a las nuevas generaciones, atravesadas por el consumo de información en redes sociales y plataformas digitales.

Boleta Única y nuevas reglas de juego

Otro de los factores que aparece en el horizonte es la implementación de la Boleta Única Papel, un sistema que comenzó a utilizarse en las últimas elecciones nacionales y que será parte central de los próximos procesos electorales. La Cámara Electoral considera necesario profundizar las campañas de capacitación para garantizar que todos los sectores comprendan el mecanismo de votación.

La discusión se da además en un contexto de cambios institucionales impulsados por el Gobierno nacional, entre ellos la eliminación de las PASO y modificaciones al régimen electoral que podrían estar plenamente vigentes para los comicios de 2027.

El riesgo de la apatía política

Especialistas en participación ciudadana advierten que la menor concurrencia juvenil no solo impacta en los resultados electorales, sino también en la calidad de la representación democrática.

Por ese motivo, la Cámara Nacional Electoral considera que el desafío no pasa únicamente por lograr que los jóvenes voten, sino por promover una participación más activa, informada y sostenida en el tiempo.

Con las presidenciales de 2027 cada vez más presentes en el horizonte político, la pregunta ya comenzó a instalarse entre partidos, gobiernos y organismos electorales: cómo volver a conectar a las nuevas generaciones con las urnas en una época marcada por la desconfianza hacia la política tradicional y el creciente peso de las redes sociales en la formación de opiniones.