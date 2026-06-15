Va a juicio un profesor acusado de abusar de alumnas en el taller de colegio sanrafaelino

Las espantosas y denigrantes vivencias que están sufriendo alumnos de colegios en los últimos tiempos, volverán a tener la lupa puesta en las decisiones judiciales esta semana, tras las preocupantes denuncias formuladas por los padres de dos alumnas de un establecimiento secundario sanrafaelino .

El caso tiene como imputado al profesor Hernán Castro Aguilera que en el taller de un establecimiento escolar y durante horas de clases, habría realizado varios actos impúdicos contra dos menores de edad .

Por ello, se lo acusa de abuso sexual simple agravado por ser cometido como encargado de educación de las adolescentes, en al menos seis ocasiones.

Una de las víctimas denunció que hace unos pocos años, este profesor, con la excusa de buscar alguna herramienta o material, se colocaba detrás de la chica de sólo 13 años de edad , para entonces, y apoyaba sus genitales sobre la menor, en contra de su voluntad.

Otra alumna, de 14 años, sufrió incluso tocamientos en los pechos por parte de este mismo profesor, según narró y denunció la víctima.

Las actuaciones policiales comenzaron cuando en el año 2024, un llamado al 911 daba de cuenta de una reunión en el colegio, en la que surgió una serie episodios violentos y de naturaleza sexual que involucraban al docente Castro Aguilera.

Fue allí donde las víctimas de los abusos denunciados se animaron a relatar lo que habían vivido en cursos anteriores con este hombre.

Pronto juicio en contra del profesor

La situación procesal de Castro actualmente lo muestra a instancias de un pronto juicio en su contra, luego de la acusación elevada por la Fiscalía de Violencia de Género a cargo de Paula Arana.

En la investigación se supo que el colegio habría confeccionado actas que daban cuenta de que Castro estaba acusado de hacer chistes sexuales y tocar las nalgas a alumnos varones.

Las pericias requeridas por la fiscal, revelaron que Castro precisaba de un tratamiento ambulatorio que, de no realizarlo, podría resultar peligros para él y para terceros.

El juicio contra el profesor estará a cargo del juez Jorge Yapur Meca.