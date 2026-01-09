9 de enero de 2026
Elecciones 2026 en Santa Rosa: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero se elegirá la mitad de los concejales en 6 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Santa Rosa.

El 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos, entre ellos Santa Rosa.&nbsp;

 Por Cecilia Zabala

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Santa Rosa en estas elecciones 2026.

En el caso de Santa Rosa, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Santa Rosa

El Concejo santarrosino tiene 10 bancas: 4 de UCR - Cambia Mendoza, 4 del PJ (Frente de Todos) y 2 del bloque Ahora Santarrosinos.

De estas, se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Ezequiel Quiles y Norma Trigo) , 1 del PJ (Leonardo Saile y Romina Donaire) y 1 de Ahora Santarrosinos (la de Débora Quiroga, que ingresó por el PJ y luego cambió de bloque).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Diego Ercoli y Liliana Campos (Cambia Mendoza), Mariano Vilches y Melisa Ibañez (PJ) y María José Buffa (Ahora Santarrosinos).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Santa Rosa

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (se reedita el frente conformado por La Libertad Avanza, la UCR y se suma el PRO)

  • Leandro Barrera

  • Betiana Garciandia Fornetti

  • Gabriel Andrés Palermo

  • Liliana Castillo

  • Mauro Malnati

Frente Libertario Demócrata (PD + Partido Libertario)

  • Nora San Sebastián

Frente Verde (alianza del Partido Verde y Libres del Sur)

  • Richard Cobo

Partido Justicialista – Santa Rosa Gana (lista que responde a la intendenta Flor Destéfanis)

  • Magdalena Ascurra

  • Leonardo Saile

  • Hernán Dube

  • Soledad del Carmen Navarro

  • Cintia González

candidatos santa rosa
La lista oficialista de Santa Rosa.

• Ahora Santarrosinos (solo en Santa Rosa)

  • Débora Quiroga

