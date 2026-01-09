Elecciones 2026 en Santa Rosa: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos, entre ellos Santa Rosa.

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Santa Rosa en estas elecciones 2026 .

La intendenta de Santa Rosa , Flor Destefanis, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales ; por lo que la próxima cita con las urnas en ese departamento será el domingo 22 de febrero , al igual que Maipú, La Paz, San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia.

Se despega de lo tradicional

Se despega de lo tradicional Santa Rosa sorprende con una campaña creativa, barrial y sin protocolo rumbo al 22 de febrero

lo que tenés que saber

lo que tenés que saber Elecciones 2026 en Rivadavia: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

En el caso de Santa Rosa, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

El Concejo santarrosino tiene 10 bancas: 4 de UCR - Cambia Mendoza, 4 del PJ (Frente de Todos) y 2 del bloque Ahora Santarrosinos.

De estas, se renovarán 3 bancas de la UCR (la de Ezequiel Quiles y Norma Trigo) , 1 del PJ (Leonardo Saile y Romina Donaire) y 1 de Ahora Santarrosinos (la de Débora Quiroga, que ingresó por el PJ y luego cambió de bloque).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Diego Ercoli y Liliana Campos (Cambia Mendoza), Mariano Vilches y Melisa Ibañez (PJ) y María José Buffa (Ahora Santarrosinos).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Santa Rosa

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (se reedita el frente conformado por La Libertad Avanza, la UCR y se suma el PRO)

Leandro Barrera

Betiana Garciandia Fornetti

Gabriel Andrés Palermo

Liliana Castillo

Mauro Malnati

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ucrmendoza/status/2007517125125255463&partner=&hide_thread=false Caminamos a las #Elecciones del 22 de febrero



Presentamos a los candidatos de la UCR en Santa Rosa para conformar la alianza del @FrenteCambiaMza:



Leandro Barrera Silva

Liliana Castillo

Mauro Malnati pic.twitter.com/43iYYAmEHt — UCR Mendoza (@ucrmendoza) January 3, 2026

Frente Libertario Demócrata (PD + Partido Libertario)

Nora San Sebastián

Frente Verde (alianza del Partido Verde y Libres del Sur)

Richard Cobo

Partido Justicialista – Santa Rosa Gana (lista que responde a la intendenta Flor Destéfanis)

Magdalena Ascurra

Leonardo Saile

Hernán Dube

Soledad del Carmen Navarro

Cintia González

candidatos santa rosa La lista oficialista de Santa Rosa.

• Ahora Santarrosinos (solo en Santa Rosa)