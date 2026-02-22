Elecciones 2026 en Luján: Esteban Allasino llamó a votar "con compromiso y responsabilidad"

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, emitió su voto este domingo en el marco de las elecciones 2026 en seis departamentos y destacó que la jornada se desarrolla con normalidad, pese a la fuerte tormenta que afectó a parte de la provincia durante la noche del sábado.

“Estoy cumpliendo con el derecho y el deber, siempre con responsabilidad. Esa es la invitación para el resto de las familias de Luján”, expresó el jefe comunal tras sufragar.

Allasino remarcó que, si bien el temporal impactó en distintos puntos del departamento, las condiciones están dadas para que los vecinos puedan acercarse a las escuelas sin inconvenientes. “La jornada arrancó bien. Anoche hubo una tormenta fuerte, pero por suerte todo está a favor de que la gente pueda llegar y tranquilamente emitir el voto ”, señaló.

En diálogo con la prensa, Allasino hizo especial hincapié en el valor institucional de la jornada electoral y en la necesidad de participación ciudadana. "Es un día de ejercicio cívico, de compromiso, de responsabilidad” , afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025555778384330993&partner=&hide_thread=false Ejercer la democracia

Ya emití mi voto. Invito a todos los lujaninos a participar, a ejercer su derecho con compromiso y responsabilidad pic.twitter.com/RVgCffLoQ4 — Esteban Allasino (@estebanallasino) February 22, 2026

En ese sentido, reconoció que durante las primeras horas la afluencia de votantes fue moderada y apeló a quienes aún no se acercaron a votar. “ Entiendo que hay algunos remolones que todavía están en la casa. La invitación es que cumplan con el deber para cuidar Mendoza y para cuidar lo que hacemos”, expresó.

El mensaje del intendente se enmarca en un contexto en el que las estimaciones sobre la participación ciudadana en estos comicios marca una baja afluencia.

Cabe recordar que en Luján de Cuyo se eligen seis concejales para renovar el Concejo Deliberante. Allasino selló su alianza con el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, por lo que en las últimas semanas se lo ha visto muy cercano al gobernador Alfredo Cornejo.