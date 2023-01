Elecciones 2023 en San Rafael: quiénes son y qué opinan los "precandidatos" de la UCR

Si bien todavía no se ha oficializado, es un hecho que Mendoza desdoblará sus comicios de los nacionales en las elecciones 2023 . También lo es que varios municipios conducidos por el peronismo lo harán de la Provincia. Entre ellos se ubica San Rafael, cuyo intendente – Emir Félix - se ha posicionado a favor de separar el proceso departamental y votar diferenciado .

Medios Andinos dialogó con algunos de los que aspiran a ser la alternativa del radicalismo en el departamento (y de Cambia Mendoza, si se imponen al precandidato/a de otra fuerza que juegue por dentro del Frente), quienes dejaron su visión sobre la realidad sanrafaelina y algunas propuestas para la comuna.

Abel Freidemberg

El senador provincial ya fue candidato en 2019 y no oculta su interés de volver a intentarlo en los venideros comicios. Cuenta con el banque de Alfredo Cornejo. “Tomé un compromiso con los sanrafelinos que no abandonaré, creo que uno debe ser digno de estar donde la ciudadanía lo ha ubicado, como por ejemplo haberme votado como senador del cuarto distrito”, reflejó.

“Cuando uno representa a un grupo de personas, no es uno el desafío sino la responsabilidad de todos, la voz del voto. Se decía que no había que apurar y que la gente no estaba pensando en lo electoral; son los mismos que hacen picardías políticas que ya estamos cansados como el desdoblamiento, por ejemplo”, disparó, en relación a los hermanos Félix, a quienes cruzó tiempo atrás por la decisión de segmentar los comicios.

Tribuna electoral, elecciones 2021, san rafael, Abel Freidemberg, Cambia Mendoza - 493695 Abel Freidemberg, uno de los más fuertes precandidatos del radicalismo para las elecciones 2023 en San Rafael Foto: Medios Andinos

Respecto a la gestión de Emir Félix, consideró que ha tenido “cuestiones ponderables, pero creo que ya ha dado todo y hay que pensar en un San Rafael para 20 años”. “Ahí creo asumir el desafío y continuar las cosas buenas que se hicieron, pero hay que tener mirada superadora”, sentenció Freidemberg.

Francisco Mondotte

El presidente del partido en San Rafael también lanzó su precandidatura, que cuenta con el respaldo de Sanz, hoy enfrentado a la cúpula provincial en cabezada por Cornejo/Suarez/García Zalazar. El concejal, no obstante, mantiene una buena relación con los popes.

“El estancamiento que tiene San Rafael requiere aires de cambio y modificaciones, nosotros queremos generar un programa de gestión para el departamento que lo hicimos junto a los otros partidos del frente, el cual pretendemos que sea más amplio”, aseguró.

Francisco Mondotte, San Rafael, concejal - 481455 Mondotte cuenta con el respaldo del exintendente Ernesto Sanz

Según el dirigente, el departamento se ha estancado en su desarrollo, pese a su matriz productiva diversa. “El problema es que estamos amesetados, queremos regularizar el comercio en el departamento, mejorar la rentabilidad de productores, la conectividad y potenciar el parque industrial. Ese es el camino”, planteó Mondotte.

“El año que viene promete ser una elección en la que se vean cambios y lograr que San Rafael sea el polo productivo y el lugar donde se pueda vivir con una buena calidad de vida”, completó.

Federico Zamarbide

El vicepresidente del Emetur supo estar bajo el ala política de la exvicegobernadora Laura Montero, quien lo impulsó para la banca de diputado nacional que ostentó hasta 2021, cuando quedó afuera del armado electoral y no ocupó lugares en las listas. Sin embargo, pese a que había dicho que retomaría su actividad en el sector privado, Suarez le ofreció el cargo para la cartera turística provincial.

Ahora va por la intendencia con una propuesta basada –según comentó a este medio- en dos pilares: “seguridad y desarrollo económico”. “Esto se hace en equipo y trabajando con los vecinos del departamento”, marcó.

“Estamos peleando y en carrera para poder ser intendente, pero lo importante es poner el caballo por delante del carro. En todos los países desarrollados cuando las ciudades superan los 100 mil habitantes, el municipio debe involucrarse en seguridad”, sostuvo.

zamarbide - 300412 El exdiputado nacional se anota entre los precandidatos del radicalismo para San Rafael

Zamarbide analizó que desde el 2003 a la actualidad “en Argentina se instaló un discurso pseudo progresista y garantista, que intenta decir que los delincuentes tienen más derechos que la gente de trabajo y la Policía: nosotros vamos a luchar contra el delito”.

“Hay que potenciar la marca San Rafael y que el consumidor asocie los productos a la buena calidad, el mecanismo de ayuda a los productores debe continuar porque la agricultura hay que mantenerla, eso también permitirá generar mayor empleo en San Rafael”, concluyó.

Otros nombres

Asimismo, se anotan en esa carrera el diputado provincial Adrián Reche, quien también tiene la venia del cornejismo; el empresario agroindustrial Alfredo Andión (también lo respalda el exgobernador); el exlegislador Lucas Quesada, quien ya fue precandidato en 2019 y en el último tiempo se vio involucrado en una polémica por su nombramiento como vocal del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP); la diputada María José Sanz, de reconocidos cruces en la Legislatura con el alfil de Félix Germán Gómez; y el militante “independiente” Alejandro Kachurovsky, quien no responde ni al sanzismo ni al cornejismo.