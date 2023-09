Elecciones 2023: la visión de tres ex gobernadores que advierten la crisis política

A días de las elecciones 2023 , en las que la Provincia de Mendoza definió quién será el próximo gobernador, siguen los análisis respecto a los resultados y demás datos que se desprenden. La baja en la participación y el voto en blanco , entre otros aspectos, da señales a la dirigencia política que no deben pasarse por alto . El análisis de tres ex gobernadores que advierten por la crisis de representatividad.

El dato preocupa -o, al menos debería preocupar-. Así lo entienden los ex gobernadores Arturo Lafalla, José Octavio Bordón y Julio Cobos, que advierten una crisis de representatividad.

En una charla mantenida con el programa Mendoza Decide, emitido por Medios Andinos, el domingo de elecciones; los tres hicieron referencia a esta situación.

Arturo Lafalla fue gobernador de la Provincia de Mendoza entre 1995 y 1999, por el Partido Justicialista. Y su análisis es crítico: "La dirigencia política, tanto el oficialismo como la oposición a nivel provincial y nacional, no está entendiendo lo que le pasa al ciudadano de a pie", aseguró.

Arturo Lafalla, gobernador de Mendoza entre 1995 y 1999

"No dan ningún signo de que podamos creerles que de verdad entienden la magnitud de la crisis que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, de una crisis que lleva muchos años, de gobiernos de uno u otro signo", agregó.



"La que tiene que cambiar es la dirigencia. Más comprensión y más paciencia a los ciudadanos no se les puede pedir. Echarle la culpa al otro de lo que estamos viviendo, no hacerse cargo no es el camino. Y acá culpa tenemos todos. Hay que reconocer los errores y rectificarlos, esto es una cuestión esencial para poder comenzar a recuperar la confianza", advirtió Lafalla.

Por su parte, José Octavio Bordón, quien gobernó Mendoza desde 1987 hasta 1991 por el PJ, indicó que "hay un deterioro de representatividad que están sufriendo gran parte de las democracias en el mundo, entre ellos Argentina y Mendoza".

En concreto, se refirió al peronismo de Mendoza y destacó que "si quiere regresar y recuperarse tiene que volver a trabajar desde Mendoza y pensando en Mendoza y desde ahí colaborar con lo nacional. Al revés no funciona y provincias como Mendoza no responden positivamente a este tipo de políticas, sino tomando distancia de la dirigencia".

En tanto, el radical Julio Cobos, que gobernó desde 2007 a 2011, sostuvo que "se tendrá que recomponer la relación" entre las distintas fuerzas políticas



"La situación no es buena, entonces debemos mantener una cierta armonía en la Provincia para ver cómo nos insertamos en el escenario nacional", destacó.

Respecto al frente que integran, sostuvo: "En Cambia Mendoza tenemos un doble desafío. Nuestro espacio, liderado por el radicalismo, sufrió algunas escisiones. Hay que tratar de recomponer la relación con aquellos sectores que nos han acompañado y darle la participación que se merecen", sostuvo Cobos.