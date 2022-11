Elecciones 2023: ¿Alfredo Cornejo irá por la presidencia?

El senador nacional por Mendoza, ex gobernador, admitió que está dispuestos a ser el candidato presidenciable del radicalismo en las próximas elecciones, aunque no dio demasiadas precisiones de si lo hará por dentro o fuera de Juntos por el Cambio (JxC).

"Yo tengo vocación por lo público, me gusta, me apasiona, me hace feliz estar en esta actividad. Tiene sus sinsabores y hay que saber administrarlo", dijo en una entrevista tras participar del festejo por el aniversario nº 61 de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT).