El voto de Rodolfo Suarez: "Estamos muy confiados"

Críticas a la "macro"

El discurso de Suarez también incluyó un "no al populismo desde Mendoza, al gasto desmadrado de un Estado, el déficit fiscal y la no inserción en el mundo. Por eso, la elección en la provincia va a tener repercusión nacional hoy".

Y hasta se permitió responder una afirmación de Omar De Marchi, postulado a la gobernación por la Unión Mendocina. De Marchi había criticado la postura de endilgar culpas a la macroeconomía, al decir que "es una excusa porque Mendoza no arranca".

"Eso es como una familia, donde los hijos le reclaman a papá y mamá que las cosas no funcionan. Acá pasa lo mismo: una brecha cambiaria impresionante, una inflación entre las más altas del mundo. La imposibilidad de tener dólares para importar insumos. Eso nos afecta a todos. Decir lo contrario roza la irresponsabilidad por parte de un dirigente que debería tener la altura de admitirlo".

El gobernador también aprovechó ese punto para volver a la carga contra el cepo al dólar al señalar las complicaciones para que Mendoza para pagar sus deudas en moneda extranjera. "No tenemos dólar al tipo de cambio oficial, y nos obliga a buscar otro que vale más del doble y no sabemos donde conseguirlo", ejemplificó.

¿Vice o senador?

Sobre su futuro, el gobernador no afirmó ni descartó los trascendidos que lo posicionaban como eventual compañero de fórmula presidencial de Patricia Bullrich por Cambiemos.

"Siguen los rumores, pero yo no he conversado con nadie. A partir de mañana ocurrirán ciertos hechos como la Convención del radicalismo y el 14 cierran las alianzas a nivel nacional. Está muy dinámica la política en ese sentido", reseñó Suarez, no sin recalcar que "la elección de un vice es una decisión, no una negociación, como yo lo hice con Mario Abed para vicegobernador".

Frente al porvenir inmediato, la chance de acceder a una banca en el Senado nacional empieza a tomar color. Y Suarez no lo disimula.

"Así como fui senador suplente por Mendoza, ahora es seguramente lo sea para acompañar a Cornejo desde el Congreso, porque no tengo dudas de que será el próximo gobernador", resumió el mandatario actual.