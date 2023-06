Bullrich elogió a Suarez pero no lo eligió (todavía) como su vice

Entre los temas que abordó, habló sobre su candidato a vicepresidente. Si bien hay un rumor de que Rodolfo Suarez sea el posible elegido , hoy Bullrich fue cordial al elogiarlo y aclaró que “el acompañamiento de Mendoza es muy importante pero no tenemos quien será el candidato a vicepresidente”.

@PatoBullrich "Venimos con una propuesta que viene cambiando Mendoza y esto es muy importante. Queremos que siga así en la conducción de AC. Estamos trabajando para construir nuestra propuesta y no hemos decidido quién nos va acompañar" @sitioandinomza

Los temas que no se trataron

A nivel nacional hay una disputa muy importante por la integración de Juan Schiaretti(gobernador de Córdoba) a las filas de Juntos por el Cambio; Horacio Rodríguez Larreta mete presión para que se sume. Sin embargo desde el lado de Bullrich esa no sería la idea.

Patricia Bullrich, Cambia Mendoza, elecciones PASO 2023 Foto: Cristian Lozano

En la jornada de hoy dejó en claro que no iba a opinar al respecto ya que ella no pudo participar de la reunión que se llevó a cabo con los principales referentes de Juntos por el Cambio en la sede del Comité Nacional de UCR. Se pasó a un cuarto intermedio pero no se fijó fecha.