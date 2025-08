El Senado retoma el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema con la exposición de especialistas

Lorenzetti rosatti

Proyectos en debate en el Senado

Además, hay otros proyectos que circulan, que atienden no solo a sumar integrantes sino también a establecer paridad de género y representación federal. Estos corresponden a distintos legisladores: Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP). La idea que más respaldos tiene es la de ampliar la Corte de cinco a siete. El peronismo, que lidera José Mayans, se muestra confiado en conseguir un rápido dictamen.

Vigo, presidenta de Asuntos Constitucionales, sostuvo en la primera reunión que se buscaría escuchar a "todas las voces" y el debate llevaría "el tiempo que haga falta" para lograr consensos. Días después del primer plenario, la Corte ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Dos semanas después, a finales de junio, en el segundo encuentro por este tema, el senador kirchnerista Oscar Parrilli cuestionó la "imparcialidad" de los magistrados. Fuente: El Parlamentario e Infobae.