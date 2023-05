El plan de Parisi para "hacer más viviendas que Bordón" con $100.000 millones

La promesa del candidato del PJ es utilizar para esto "cerca de 100.000 millones de pesos que el Gobierno Provincial tiene en plazos fijos y que no sabe en qué lo va a utilizar porque hay subejecución de obra pública". "Nosotros lo vamos a invertir en vivienda", prometió. "El dinero existe, lo peor que nos puede pasar es que esté puesto en un plazo fijo en un banco", agregó.

Las otras propuestas

Otra de las propuestas lanzadas por Parisi durante esta campaña es la de "eliminar el ítem Aula". "Siendo legisladores votamos en contra del ítem Aula. Hay que sacarlo, pasarlo al básico. Hay que mejorar la educación pública a través de la infraestructura. Hoy la educación pública está destruida, no ha habido inversión. Vamos a hacer escuelas nuevas", prometió de cara a las elecciones 2023.

En cuanto a seguridad, sostuvo que la situación "no es sencilla". "Hay problemas de diversa índole, pero el más grave es que no hay presencia policial en las calles. El gobernador en su último discurso se la pasó hablando de tecnología, de innovación, pero no hay quién la maneje. No ha mejorado con toda la inversión que se dice que se ha hecho", disparó Parisi. "Los policías son pocos, hay que terminar los cuatro años de mandato con 5.000 efectivos más en la calle", sostuvo

Otro de los puntos sobre los que hicieron hincapié fue la matriz económica. "Hay tres provincias que están creciendo alrededor nuestro con matrices económicas que nosotros tenemos y no hemos desarrollado. Neuquén con el petróleo y los servicios anexos: nosotros hemos caído en la producción, tenemos la cola de Vaca Muerta y una capacidad técnica, científica y de tecnología que podríamos estar aportándole a Neuquén. San Juan con la minería: podemos hacer dentro del marco de la 7722, con licencia social y con los controles que los mendocinos quieren y la coparticipación con una empresa provincial que se dedique también a generar riqueza y que tengamos mucho más de lo que recibe San Juan. Mendoza no ha hecho nada, perdimos tres años y medio. Los escuchamos hablar ahora de Vale, Potasio Río Colorado y Hierro Indio, cuando se están yendo. Hay una minería en la que no se trabajó, no se invirtió. En ganadería tenemos el caso de San Luis. En Mendoza es incipiente. Hay inversión, un gran trabajo del sector privado que no tiene acompañamiento. Solo el 18% de la carne que se consume en Mendoza se produce acá. Queremos llegar al 50%, eso son 1.500 puestos de trabajo", sostuvo Parisi.

Mirá el programa: