El plan de La Unión Mendocina para avanzar con su campaña provincial.

En una charla con Medios Andinos , el diputado nacional se refirió a la estrategia del frente y el impacto que tuvo el triunfo de Javier Milei a nivel nacional. " La gente está podrida. El que no perciba no está viendo la realidad . Vivimos cada vez peor, y el fenómeno Milei tiene que ver mucho con un canal de expresión del ciudadano común que dijo que estaba harto de los que lo gobiernan a nivel nacional y provincial y, por otro lado, la expectativa o el cambio puede venir por ahí", analizó.

"Uno puede juzgar si se está o no de acuerdo, pero no fue un voto en blanco, nulo o no ir. Todos tenemos una esperanza por más que se nos apalee. La gente ha vista en esta alternativa un cambio distinto", reflexionó De Marchi.