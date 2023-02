El PJ no apoyó la ley de transformación digital de salud y el Ejecutivo explotó

"Son solo intenciones, no explicaron el monto de las intenciones, nos pedían una autorización para un cambio de partidas sin especificar. Además, en esas inconsistencias se establece la administración del programa a la FUESMEN, que es una fundación en la que participan privados y no se especificaba el monto que iba a cobrar el organismo, por qué se le otorgaba la administración y no hacerlo el propio Ministerio de Salud. No aceptaron que participaran trabajadores para que expusieran", expresó.

Presentación precandidatura Alfredo Cornejo, Ana María Nadal Enojo de Ana María Nadal ante el rechazo del PJ. Foto: Cristian Lozano

Nadal resaltó que la iniciativa "fija una política pública con la transformación del sistema de salud a través de la transformación digital", y aclaró que, en el mismo expediente, se establecen plazos para la aplicación de las distintas etapas, como un convenio con FUESMEN y la creación de un programa. "No entienden del tema y no tienen experiencia", lanzó.

Otro de los enojos del oficialismo fue que, según recalcaron, se incorporaron algunas modificaciones propuestas por el Frente de Todos pero finalmente no votaron a favor.