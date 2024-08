El PJ mendocino habló sobre el escándalo Alberto Fernández: "Nos sentimos defraudados"

Las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género sacudieron todo el arco político del país, y la provincia de Mendoza no fue una excepción. Flor Destéfanis , presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, se pronunció sobre el tema.

"La verdad es que nos ha dado una sensación de tristeza, de muchísima decepción. Nos sentimos defraudados quienes militamos en un partido político , a los argentinos en general y a las mujeres en particular", dijo Destéfanis en diálogo con TVA Mendoza.

"Del PJ se emitió también un comunicado en repudio y solicitando que urgente se pueda llegar a la verdad, que la Justicia actúe rápidamente para evitar también la revictimización de mujer que está en todos los medios de comunicación, con sus fotos y los testimonios, porque no es lo que queremos", remarcó Destéfanis.

El comunicado del Partido Justicialista

Este martes por la tarde, desde el PJ provincial compartieron un comunicado en el que lamentaron "los lamentables y repudiables hechos de violencia de género denunciados por la ex primera dama, Fabiola Yáñez".

"En este como en todos los casos manifestamos nuestra solidaridad con la víctima y reafirmamos la necesidad de darle acompañamiento a ella y a todas las mujeres que padecen este flagelo a lo largo y a lo ancho del país, violencia que tiene diferentes modalidades y se hace presente en diversos ámbitos de la vida de las mujeres", sostuvieron.

Sin embargo, puntualizaron que no son ingenuos y entienden que están frente "a un nuevo intento de creación de un clima de época" que tiene como objetivo "desmoralizar al conjunto de la militancia peronista, a través de la acción organizada y sistemática de los dispositivos de difusión de la extrema derecha y sus aliados".

"La misma extrema derecha que ha negado las problemáticas de género como un tema fundamental de la vida de las mujeres argentinas y ha promovido la destrucción de cualquier tipo de herramienta institucional para ayudar a las víctimas", sostuvieron.

Y continuaron: "Esperamos que la justicia actúe con perspectiva de género y ecuanimidad. Por nuestra historia, por nuestro presente y por sobre todo por el futuro, el peronismo de Mendoza proclama de pie una inquebrantable voluntad en la protección y defensa del ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres de la Patria, porque la Justicia Social es con igualdad de género".

Cómo sigue la causa contra Alberto Fernández

La ex primera dama Fabiola Yañez declaró en la causa de violencia de género contra su ex pareja y ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Lo hizo por videoconferencia desde Madrid, España, donde reside actualmente, y ante el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González, a cargo de la causa judicial.

La ex Primera Dama ingresó al consulado argentino a las 10:11 de la mañana (las 15.11 en Madrid), en el asiento de atrás del vehículo que la trasladaba; vestía un traje blanco y llevaba anteojos de sol.

Yañez amplió la presentación que hizo ayer ante la Justicia en la que sostuvo que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes” de parte de Fernández.

En su primera presentación judicial, Yañez explicó de manera extensa el “hostigamiento” y el “terrorismo psicológico” que sufrió en los últimos años por parte de su exesposo al hablar de “golpes constantes” y “amenazas”. La ex primera dama señaló que el comportamiento de Fernández "era una habitualidad", lo que le generó "indudables secuelas de carácter psicológico".

En dicho documento, describió el "menosprecio constante" que se perpetuó durante los meses en los que ella permanece en Madrid. Asimismo, detalló que el expresidente le pegaba a diario y denunció además episodios de "violencia verbal".

La acusación que lanzó contra Fernández es grave: "Lesiones graves doblemente calificada por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad”. A ello le suma amenazas coactivas.

