El peronismo afronta días clave para resolver la unidad nacional

El clima para negociar un acuerdo de unidad no es el mejor. Más bien todo lo contrario. En La Cámpora no terminan de aceptar el rol protagónico de Kicillof en la mesa de Unión por la Patria (UP), ni su futuro como líder de un espacio que necesita, si o si, dar comienzo a una nueva etapa que genere expectativa. La relación de Máximo Kirchner con el Gobernador es pésima. Y eso no ayuda.