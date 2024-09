El pedido a los municipios para tener "una buena temporada" de dengue

En este momento, no hay casos activos de dengue ; pero se espera que con el correr de los días empiecen a aparecer, conforme la proliferación de mosquitos propia de la época estival.

¿Qué sería una "temporada buena" como pide el Gobierno? Que no haya muertes y que los casos no se disparen como sucedió el año pasado en CABA, que en la temporada 2023-2024 rondó los 500.000 casos, un salto exponencial respecto al año anterior.

¿Qué se espera? Si bien en la temporada pasada se confirmaron 5.340 casos por laboratorio en Mendoza, se estima que se alcanzó a los 12.000 contagios. Los modelos epidemiológicos indican que en el verano 2024-2025 se podría triplicar, aunque todo depende de cuánto se logre contener al mosquito a través de las medidas preventivas.

Por eso, desde el gobierno provincial basan su estrategia en cuatro pilares: "Tener la menor cantidad de mosquitos posible, que no nos piquen, que se detecten los casos a tiempo y se haga un abordaje clínico oportuno".

"Si logramos hacer eso podemos aspirar a tener cero víctima fatal en la Provincia de Mendoza. Necesitamos articular políticas, trabajar juntos y eliminar del discurso las soluciones mágicas, como la vacuna", sostuvo Montero.

Vacuna ¿sí o no?

Por estos días, mucho se habla de la vacuna contra el dengue, pero desde Mendoza descartaron adquirirla, al menos por ahora. "No está en fase 4. Solo se recomienda en zonas endémicas (donde hay dengue todo el año), y con grado alto de incidencia: más de 4.200 casos cada 100.000 habitantes", resumió el ministro de Salud para explicar por qué "Mendoza no es candidata todavía".

"No estamos tomando ningún riesgo en no comprar vacunas, comprarlas no tendría ningún efecto", aclaró el gobernador Alfredo Cornejo.

Plan de abordaje 2024- 2025 por la problemática del dengue, reunión intendentes, Montero, Cornejo El minsitro de Salud, Rodolfo Montero, y el gobernador Alfredo Cornejo reunieron a los intendentes para explicarles el plan de acción contra el dengue. Foto: Cristian Lozano

Además, aclaró Montero, "suponiendo que se decidiera vacunar, no hay vacunas en venta". La Nación compró 160.000 dosis para 48 departamentos de 11 provincias: 1.500 para cada municipio; una cantidad que no tiene impacto.

El rol de los municipios

Del encuentro participaron todos los intendentes, a excepción del maipucino Matías Stevanato y el rivadaviense Ricardo Mansur, aunque asistieron los representantes de las direcciones de salud municipal.

A ellos se les encargó un trabajo que, según advirtieron varios de los presentes, realizan habitualmente. "Nos pidieron reforzar la limpieza, controles de piletas, medidas que ya venimos haciendo pero que requieren un especial énfasis. No implica refuerzo presupuestario", explicó el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

"Necesitamos que nos ayuden en el trabajo con el control ambiental: limpieza de acequias, fuentes de agua, descacharreo, desmalezamiento, limpieza de piletas", explicó el ministro sobre el pedido a los intendentes. Y agregó algo clave: "La comunicación a los ciudadanos y a los equipos de salud".

Es que es clave el involucramiento de toda la ciudadanía en las medidas preventivas, apostando principalmente al descacharreo, al uso de ropa adecuada (mangas largas y colores claros) y métodos preventivos como tela mosquitera, tules, etc.

Plan de abordaje 2024- 2025 por la problemática del dengue, reunión intendentes, Montero Foto: Cristian Lozano

"Es un gran desafío de gestión que el mosquito no tenga fácil la supervivencia y que no nos pique", explicó Cornejo. Por eso, llamó a los intendentes a "hacer una comunicación conjunta". "Necesitamos que le llegue a las personas para que todo el mundo sepa cómo prevenir".

"Se vienen tres meses muy importantes si queremos tener una buena temporada. La comunicación va a ser fundamental", fue la conclusión y el llamado a la acción".