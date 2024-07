El hombre de confianza de Alfredo Cornejo que se reunirá con Javier Milei

Cornejo se reunirá con Milei el 9 de julio

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei volverán a estar cara a cara. Será la tercera vez desde que ambos están en el cargo. El encuentro será el 8 de julio, cuando finalmente se firme el Pacto de Mayo que Milei anunció el 1 de marzo en su primer discurso de apertura de sesiones en el Congreso. Será en la medianoche hacia el 9 de julio, Día de la Independencia. Por supuesto, el sitio elegido es Tucumán.

La idea inicial de este gran acuerdo propuesto a los 23 gobernadores fue firmarlo el 25 de mayo en Córdoba, pero las idas y vueltas a la sanción de la Ley Bases alteraron los planes iniciales de Milei.

Ahora, con la ley sancionada, se confirmó que se firmará en Tucumán en los primeros minutos del 9 de Julio, junto a los gobernadores y dirigentes políticos que decidan participar, tras concretar la sanción de la Ley de Bases.

Así, Alfredo Cornejo confirmó a SITIO ANDINO que estará presente en este evento. Aunque se sospechaba que así sería, teniendo en cuenta que es uno de los gobernadores que más respaldo ha expresado al presidente; este lunes el gobernador confirmó su asistencia.

"El que quiera venir va a venir, el que no quiera venir, no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fueras que integran el arco político están invitados", dijo Milei.

Tercer encuentro Alfredo Cornejo - Javier Milei

Esta será la tercera ocasión en la que Alfredo Cornejo y Javier Milei se encuentren. La primera vez fue el 9 de enero, cuando se concretó la primera reunión con todos los gobernadores, donde el presidente les detalló el estado de situación de la Nación y explicó el objetivo de las medidas económicas implementadas.

Luego, mantuvieron un breve saludo durante la cena por el 36 aniversario de la Fundación Libertad, un evento al que Cornejo asistió por tercera vez.

Por qué se hará una vigilia por el Pacto de Mayo

La decisión de hacer una vigilia por el Día de la Independencia, se debe a la posibilidad de que la Selección Argentina de Fútbol juegue la semifinal de la Copa América. De ser así, ese partido se disputaría 9 de julio a las 21.