30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tensión

El gobierno nacional recomienda evitar viajes a Cuba: qué argumentó Cancillería

Ante la escasez de servicios básicos en la isla, las autoridades sugieren no trasladarse. Qué dice el comunicado.

Por Sitio Andino Política

Este viernes, el gobierno nacional recomendó a los ciudadanos no viajar a Cuba ante el “deterioro de las condiciones de vida” en ese país. Cancillería emitió una alerta consular mediante su página web y redes sociales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto indicó que “ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”.



Qué está pasando en Cuba

Según la cartera a cargo de Pablo Quirno, “se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”.

El Grupo de Puebla, que reúne a expresidentes y distintos sectores del progresismo de la región, denunció que Donald Trump “impone un bloqueo total al suministro de combustible a Cuba”.

“Esto es coerción, castigo colectivo y violación del derecho internacional. Desde el Grupo de Puebla rechazamos esta medida y defendemos la soberanía, el multilateralismo y el respeto entre Estados”, expresó la organización en un comunicado difundido en sus redes sociales.



El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró este viernes una “emergencia internacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que representa la nueva orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que busca impedir los envíos de petróleo a la isla.

“El pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países”, escribió el diplomático en la red social X.



