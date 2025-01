El gobierno nacional quiere impedir que Cristina Kirchner recupere su jubilación de privilegio

Este viernes, el gobierno de Javier Milei elevó un pedido de rechazo ante la Justicia para impedir que Cristina Kirchner no pueda acceder nuevamente a su jubilación de privilegio tras una solicitud de restitución reciente por parte de la ex mandataria . Como estrategia legal , desde Casa Rosada tienen como argumento la condena que posee por la causa Vialidad.

En ese sentido, intentan respaldarse a través del artículo 29 de la ley 24.018 , donde afirma que las asignaciones vitalicias no alcanzan a aquellos beneficiarios que, previo a un juicio político o un sumario , fuesen removidos por "un mal desempeño de sus funciones”.

Por lo tanto, aseguran que las asignaciones especiales son “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

La solicitud de la exvicepresidenta fue realizada por el abogado Facundo Fernández Pastor, en un documento que detalla que se trata de una medida que “viola derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional”, además de no haber notificado a su defendida en tiempo y forma. Al pedido también sumó que se le devuelvan los intereses y costas retenidas.

Desde el gobierno de Milei reconocieron que la iniciativa hacia la ex mandataria fue "discursiva" y ahora esperan que esta discusión escale hasta a la Justicia Federal de la Seguridad Social. A su vez confirmaron que la medida no cuenta con un dictamen interno por la Procuración General del Tesoro, por lo que varios funcionarios señalan que es muy probable que “la medida no sea defendible en el largo plazo en tribunales”.

Fuente: TN.