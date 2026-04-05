5 de abril de 2026
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El Gobierno Nacional impulsa 60 pliegos judiciales en el Senado en medio de tensiones políticas

La estrategia del Gobierno Nacional apunta a cubrir vacantes en la Justicia mientras la oposición prepara cuestionamientos en el recinto.

Senado de la Nación Argentina.

Senado de la Nación Argentina.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno Nacional se prepara para una semana clave en el Senado de la Nación Argentina, donde buscará avanzar con el tratamiento de más de 60 pliegos para cubrir cargos en la Justicia, en un contexto de creciente tensión política.

La iniciativa es leída como un gesto hacia el Poder Judicial, mientras avanzan causas que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y resurgen investigaciones sensibles.

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Una estrategia para cubrir vacantes en la Justicia

El Gobierno apunta a ocupar al menos 60 de las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial. Sin embargo, el proceso legislativo demandará varias semanas, ya que incluye distintas instancias formales dentro del Senado.

Hasta el 2 de abril, ingresaron 59 pliegos para jueces, fiscales y defensores, además de una propuesta para designar a Martín Vauthier como director del Banco Central.

Entre los nombramientos destacados figura el de Emilio Rosatti, postulado para un tribunal federal en Santa Fe. Es hijo de Horacio Rosatti.

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, quien tuvo a su cargo causas de alto perfil vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sesión clave y clima de confrontación en el Senado de la Nación Argentina

La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordó con bloques aliados sesionar entre miércoles y jueves para dar ingreso formal a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.

Además, se incluirán otros temas como ascensos militares y la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá. Fuentes parlamentarias indicaron que también podría sumarse al temario un proyecto impulsado por Carolina Losada sobre falsas denuncias.

En paralelo, el oficialismo anticipa que el peronismo utilizará la sesión para cuestionar con dureza a Manuel Adorni, en línea con lo ocurrido en el debate del pasado 18 de marzo.

El proceso de audiencias en el Senado de la Nación Argentina

Tras el ingreso formal de los pliegos, la Comisión de Acuerdos —presidida por Juan Carlos Pagotto— iniciará la etapa de evaluación.

El proceso incluye la presentación de avales e impugnaciones, y luego audiencias públicas donde los candidatos deberán exponer y responder preguntas de los senadores.

Se estima que estas audiencias comenzarán alrededor del 16 de abril y se extenderán durante al menos tres días.

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El pliego de Crexell y la polémica política

Uno de los puntos más sensibles será el tratamiento del pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

La iniciativa cuenta con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, pero es rechazada por el justicialismo, que sostiene que su designación responde a su voto favorable a la Ley Bases.

Pese a las críticas, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para su aprobación.

Ascensos militares en agenda

La sesión también incluirá el tratamiento de ascensos para unos 150 militares, incluyendo la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Entre las designaciones propuestas se encuentran:

  • Marcelo Alejandro Dalle Nogare, como jefe del Estado Mayor Conjunto
  • Juan Romay, como jefe de la Armada
  • Oscar Zarich, como jefe del Ejército
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