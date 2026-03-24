24 de marzo de 2026
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Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional difundió un video por el 24 de marzo y reavivó el debate

La pieza audiovisual publicada por el Gobierno Nacional plantea una mirada que equipara la violencia estatal y guerrillera.

Polémico video del Gobierno Nacional.

Polémico video del Gobierno Nacional.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno Nacional difundió este martes un video con motivo del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La pieza audiovisual, titulada “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, refuerza la postura oficial de equiparar la violencia ejercida por el Estado durante la dictadura con la de las organizaciones guerrilleras de la década del ‘70.

El material, que había tenido un adelanto difundido en redes sociales durante la noche del lunes, presenta testimonios que buscan reflejar distintas experiencias atravesadas por la violencia política de la época.

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La difusión del video se da en un contexto de fuerte debate político y social en torno a las políticas de derechos humanos y las interpretaciones sobre lo ocurrido durante los años previos y posteriores al golpe.

El video del Gobierno Nacional

Embed - Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa.

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