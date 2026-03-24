El Gobierno Nacional difundió un video por el 24 de marzo y reavivó el debate

Polémico video del Gobierno Nacional.

Por Sitio Andino Política







El Gobierno Nacional difundió este martes un video con motivo del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La pieza audiovisual, titulada “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, refuerza la postura oficial de equiparar la violencia ejercida por el Estado durante la dictadura con la de las organizaciones guerrilleras de la década del ‘70.

El material, que había tenido un adelanto difundido en redes sociales durante la noche del lunes, presenta testimonios que buscan reflejar distintas experiencias atravesadas por la violencia política de la época.

Entre ellos, se incluye el relato de una nieta recuperada que fue apropiada por un militar posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad, así como el testimonio del hijo de un coronel del Ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.

La difusión del video se da en un contexto de fuerte debate político y social en torno a las políticas de derechos humanos y las interpretaciones sobre lo ocurrido durante los años previos y posteriores al golpe.

El video del Gobierno Nacional Embed - Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa.