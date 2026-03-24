Una mendocina representará al Parlasur en una cumbre global sobre IA

En el marco del Foro para la Gobernanza de Internet de Naciones Unidas (IGF), la parlamentaria del Mercosur oriunda de Mendoza, Marina Femenía , participará de la Cumbre “Anticipando el futuro digital: fortaleciendo la gobernanza parlamentaria” .

El encuentro se desarrollará en Montevideo, Uruguay, y reunirá a legisladores de distintos países con el objetivo de establecer marcos regulatorios sólidos frente al avance de la tecnología .

La cumbre pone el foco en la necesidad de que los parlamentos no solo reaccionen ante las innovaciones, sino que lideren la creación de políticas proactivas en áreas clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la reducción de la brecha digital.

Gobernanza ética y derechos humanos : la legisladora presentará un proyecto de recomendación de su autoría sobre el uso ético de la inteligencia artificial en el bloque. La iniciativa propone principios de transparencia, equidad y supervisión humana en decisiones críticas para evitar sesgos y discriminación automatizada.

: la legisladora presentará un proyecto de recomendación de su autoría sobre el en el bloque. La iniciativa propone principios de en decisiones críticas para evitar sesgos y discriminación automatizada. Protección frente a la “subordinación algorítmica”: basada en su trabajo como ponente en EuroLat, Femenía advertirá sobre los riesgos de la gestión algorítmica del trabajo, con foco en la precarización en plataformas digitales y el llamado “trabajo invisible”.

Embed - Parlamento del MERCOSUR on Instagram: " La Parlamentaria @marinafeme destacó que la Comisión de Asuntos Sociales debatió sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en las relaciones laborales y sociales. Señaló que el intercambio fue muy productivo y contó con la participación de parlamentarios de Europa y de América Latina y el Caribe. Durante la discusión, hubo consenso sobre la necesidad de avanzar hacia una regulación responsable del uso de estas tecnologías, con el objetivo de establecer marcos éticos basados en los principios de la UNESCO que garanticen un desarrollo seguro y centrado en las personas." View this post on Instagram

Soberanía digital y cooperación birregional: impulsará la creación de observatorios de ética y marcos de soberanía de datos, con el objetivo de que el bloque desarrolle infraestructura propia y mitigue impactos ambientales como el alto consumo energético de los centros de datos.

“La gobernanza digital no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de poder y de derechos. No podemos permitir que el futuro se construya sobre la ‘subordinación algorítmica’ o la invisibilización de los trabajadores”, sostuvo la parlamentaria, quien fue reelecta en 2023 en el cargo, como candidata de Unión por la Patria.

La también exdiputada provincial cerró: “Los Parlamentos debemos legislar para que la IA sea una herramienta que amplíe las capacidades humanas, no que sustituya nuestras conquistas sociales”.

Embed - Marina Femenía on Instagram: "Estamos ante una bifurcación histórica: ¿Soberanía tecnológica o colonia digital? Llevamos adelante en el @parlasur el conversatorio "Inteligencia Artificial: Presente y Futuro Regional". Impulsamos este debate porque la tecnología no es neutral y, como región, debemos decidir si tomamos las riendas de nuestro destino o profundizamos la dependencia. Fuimos contundentes en tres ejes centrales para nuestra soberanía: 1 Soberanía de Datos e Infraestructura: Debatimos sobre la base física de la "nube". Analizamos la importancia estratégica de los data centers y el control de nuestros propios datos. Sin infraestructura propia, y con entrega de nuestros recursos no hay soberanía posible. 2 No hay futuro si es precario: Pusimos el foco en la creciente precarización laboral en la economía de plataformas. La innovación no puede ser excusa para el retroceso de derechos; nuestro desafío es equilibrar tecnología con protección laboral. 3 Legislación activa: Además de recordar nuestro Proyecto de Recomendación sobre ética en la IA y Deepfakes, herramientas egislativas claves para combatir la desinformación y proteger la identidad de nuestros ciudadanos. Gracias al panel de expertos que nos ayudó a trazar este mapa: Dra. Milagros Miceli @milagrosmiceli (Infraestructura y Data Centers y precarización laboral). Dr. Jonas Valente @jonasclv (Regulación laboral en plataformas). Mg. Antonia Moreno (Soberanía tecnológica y LATAMGPT) @cenia_cl . Dra. Mercedes Leguía y Dr. Ignacio Orlando @ignaciorlando (Salud pública y Caso RETINAR). @retinararg El objetivo es claro: construir una agenda de IA propia, con identidad sudamericana. #PARLASUR #SoberaniaDigital #InteligenciaArtificial #Deepfakes #DataCenters #PrecarizacionLaboral #Mercosur" View this post on Instagram

Un foro clave a nivel internacional

La Cumbre Parlamentaria en el IGF es uno de los espacios más relevantes a nivel global para el diálogo entre el sector tecnológico y el legislativo.

Durante las jornadas en Montevideo, se buscará avanzar en consensos sobre el Pacto Digital Mundial, con el desafío de equilibrar la mitigación de riesgos de las tecnologías emergentes con el impulso a una innovación democrática y sostenible.