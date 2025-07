El Gobierno Nacional desplazó al titular de ARCA en Mendoza y quedó acéfala

La Disposición 152/2025 , que lleva la firma del titular de la ex AFIP , Juan Pazo , dispuso el término de las responsabilidades del director del organismo en Mendoza, San Juan y San Luis, pero continuará dentro del mismo como Asesor Mayor .

Asimismo, “la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes“, aclara la Disposición.

La disolución de AFIP y la creación de ARCA

El Gobierno Nacional dispuso oficialmente la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en octubre pasado mediante el Decreto 953/2024 y la creó de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Esta nueva entidad está a cargo de la gestión de los recursos tributarios y aduaneros con una “estructura simplificada que busca mejorar la eficiencia y especialización en la recaudación y el control aduanero“.

Con esto, el Gobierno buscó como una solución para mejorar el funcionamiento de la ex AFIP mediante una operatividad más ágil, en línea con las políticas de reorganización y transparencia administrativa impulsadas por el Poder Ejecutivo.