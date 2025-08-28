Boletín Oficial

Alivio en los bolsillos: el Gobierno de Mendoza confirmó subas para un grupo de estatales

El Gobierno de Mendoza decretó incrementos en los salarios tras el fracaso de las paritarias con la Asociación Trabajadores del Estado.

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a diversos grupos de empleados estatales.

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a diversos grupos de empleados estatales.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza decretó un aumento de salarios a diversos empleados estatales, tras no llegar a un acuerdo en las negociaciones paritarias con representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Se trata de agentes pertenecientes al Régimen Salarial 15 de Salud, a la Administración Central y Guardaparques.

A través del decreto 1815, publicado este jueves en el Boletín Oficial, la Provincia explicó que "no obstante los esfuerzos realizados, no se ha arribado a un acuerdo con la entidad sindical, la cual manifestó su rechazo explícito a las propuestas salariales".

Lee además
Tras los incidentes entre hinchas de Independiente y la U. de Chile se temen represalias a argentinos que viajen a Chile. 
VIOLENCIA

El Gobierno de Mendoza pidió a Chile "protección" para los argentinos que viajen tras las amenazas de hinchas
Autonomía económica para las mujeres en Tunuyán.
Igualdad de oportunidades

Tunuyán impulsa la autonomía económica de las mujeres con programas de formación y empleo

Aumento de salarios a estatales

De esta manera, el Gobierno otorgó a los agentes públicos comprendidos en el Régimen Salarial 15 un ajuste sobre el básico de un 3% en septiembre y un 3% en noviembre, no acumulativos y calculados sobre la base fija del mes de junio de 2025.

Además, se modificó la fórmula de cálculo del Adicional Mayor Horario Personal Sanidad (Ítem 1399), la que a partir del 1° de septiembre será la siguiente: [(Básico/25) * 2,1 *15]. Y se prorrogó la vigencia de la Cláusula Tercera del acuerdo paritario del 27 de marzo pasado, homologada por el decreto 649 y ratificada por la Ley 9623, hasta el 31 de diciembre de este año.

El Ejecutivo argumentó que "en atención al principio protectorio del trabajador y al carácter alimentario que reviste el salario", "considera oportuno y conveniente" aplicar este incremento para lo que resta del año, análogo al ofrecido en la mesa paritaria.

En las negociaciones con los gremios para el segundo semestre del año, el Gobierno presentó tres propuestas salariales "alternativas, progresivas y superadoras", acordes "a la evolución de los niveles de recaudación y precios procurando sostener el equilibrio en las cuentas fiscales", se señala en el decreto que lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, y los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

pedido_288766_27082025

El Gobierno de Mendoza incrementó los salarios de otro grupo de estatales

Asimismo, a través del decreto 1779, el Gobierno de Mendoza dispuso incrementos salariales a distintos grupos de empleados estatales: Régimen 05, Régimen 35 y Guardaparques. El aumento escalonado es del 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre, calculándose sobre la base fija del mes de junio de 2025.

  • Otórguese a los agentes públicos comprendidos en el Régimen 05 - Ley Nº 5126 un incremento sobre el básico, no acumulativo.
  • Otórguese a los agentes públicos comprendidos en el Régimen 35 - Ley Nº 8958 un incremento sobre la Asignación de Clase, no acumulativo.
  • Otórguese a los agentes públicos Guardaparques dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente un incremento sobre la Asignación de Clase, no acumulativo.
  • Otórguese a los agentes públicos Guardaparques dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente un incremento sobre el Adicional Guardaparques, no acumulativo.

A su vez, el decreto aclaró que "el Componente de Equilibrio Dinámico (CED) sólo se aplicará cuando el monto resultante del cálculo anterior sea positivo. El CED determinado según las pautas aquí establecidas, acompañará mensualmente la variación de la asignación de clase (Ítem 1003)".

pedido_288739_27082025

Temas
Seguí leyendo

Los argumentos del Gobierno de Mendoza para ratificar el convenio con Vialidad Nacional

El Gobierno de Mendoza mejora escuelas del Valle de Uco con importante inversión

Raíces Mendoza: cómo las pymes locales llegan a supermercados y mayoristas

El Gobierno de Mendoza fortalece la industria del durazno con un subsidio millonario

El Gobierno de Mendoza podrá usar Amazon y Mercado Libre para compras oficiales

Alfredo Cornejo habilitó al Estado a realizar compras a través de plataformas digitales y marketplaces

Avanzó en el Senado el proyecto del Gobierno de Mendoza contra los basurales a cielo abierto

Gobierno de Mendoza prorrogó contratos de empleados estatales de un área clave

LO QUE SE LEE AHORA
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Jorge Difonso, habló sobre sus propuestas y mucho más de cara a las elecciones 2025.
Entrevista

Jorge Difonso: su propuesta para Mendoza, su dolor con Morillas, la nota a Cornejo y a Milei

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará.
Para tener en cuenta

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

Cuáles son los celulares que el Banco Nación vende con más de 20% de descuento esta semana
PROMOCIÓN

Cuáles son los celulares que el Banco Nación ofrece con más de 20% de descuento esta semana

Te Puede Interesar

Tras los incidentes entre hinchas de Independiente y la U. de Chile se temen represalias a argentinos que viajen a Chile. 
VIOLENCIA

El Gobierno de Mendoza pidió a Chile "protección" para los argentinos que viajen tras las amenazas de hinchas

Por Cecilia Zabala
A través de una ley anti Shein, la industria textil busca frenar el boom de importaciones
APERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

A través de una ley "anti Shein", la industria textil busca frenar el boom de importaciones

Por Soledad Maturano
Renovación de centros de salud: la millonaria inversión que realizará el Gobierno. Imagen ilustrativa
Mejoras edilicias

Renovación de centros de salud: la millonaria inversión que realizará el Gobierno de Mendoza

Por Natalia Mantineo