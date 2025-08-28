Alivio en los bolsillos: el Gobierno de Mendoza confirmó subas para un grupo de estatales

El Gobierno de Mendoza decretó un aumento de salarios a diversos empleados estatales , tras no llegar a un acuerdo en las negociaciones paritarias con representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) . Se trata de agentes pertenecientes al Régimen Salarial 15 de Salud, a la Administración Central y Guardaparques .

A través del decreto 1815 , publicado este jueves en el Boletín Oficial, la Provincia explicó que "no obstante los esfuerzos realizados, no se ha arribado a un acuerdo con la entidad sindical, la cual manifestó su rechazo explícito a las propuestas salariales".

De esta manera, el Gobierno otorgó a los agentes públicos comprendidos en el Régimen Salarial 15 un ajuste sobre el básico de un 3% en septiembre y un 3% en noviembre , no acumulativos y calculados sobre la base fija del mes de junio de 2025.

Además, se modificó la fórmula de cálculo del Adicional Mayor Horario Personal Sanidad (Ítem 1399) , la que a partir del 1° de septiembre será la siguiente: [(Básico/25) * 2,1 *15]. Y se prorrogó la vigencia de la Cláusula Tercera del acuerdo paritario del 27 de marzo pasado, homologada por el decreto 649 y ratificada por la Ley 9623, hasta el 31 de diciembre de este año.

El Ejecutivo argumentó que "en atención al principio protectorio del trabajador y al carácter alimentario que reviste el salario", "considera oportuno y conveniente" aplicar este incremento para lo que resta del año, análogo al ofrecido en la mesa paritaria.

En las negociaciones con los gremios para el segundo semestre del año, el Gobierno presentó tres propuestas salariales "alternativas, progresivas y superadoras", acordes "a la evolución de los niveles de recaudación y precios procurando sostener el equilibrio en las cuentas fiscales", se señala en el decreto que lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, y los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; y de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

El Gobierno de Mendoza incrementó los salarios de otro grupo de estatales

Asimismo, a través del decreto 1779, el Gobierno de Mendoza dispuso incrementos salariales a distintos grupos de empleados estatales: Régimen 05, Régimen 35 y Guardaparques. El aumento escalonado es del 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre, calculándose sobre la base fija del mes de junio de 2025.

Otórguese a los agentes públicos comprendidos en el Régimen 05 - Ley Nº 5126 un incremento sobre el básico , no acumulativo.

un incremento , no acumulativo. Otórguese a los agentes públicos comprendidos en el Régimen 35 - Ley Nº 8958 un incremento sobre la Asignación de Clase , no acumulativo.

un incremento , no acumulativo. Otórguese a los agentes públicos Guardaparques dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente un incremento sobre la Asignación de Clase , no acumulativo.

dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente un incremento , no acumulativo. Otórguese a los agentes públicos Guardaparques dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente un incremento sobre el Adicional Guardaparques, no acumulativo.

A su vez, el decreto aclaró que "el Componente de Equilibrio Dinámico (CED) sólo se aplicará cuando el monto resultante del cálculo anterior sea positivo. El CED determinado según las pautas aquí establecidas, acompañará mensualmente la variación de la asignación de clase (Ítem 1003)".