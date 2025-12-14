15 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Lo anunció Adorni

El Gobierno avanza con la privatización de Tecnópolis y lanzará una licitación por 25 años

El Ejecutivo abrirá este lunes la licitación para concesionar el uso y explotación del predio de Villa Martelli. El Estado mantendrá la propiedad, pero dejará la gestión en manos privadas.

Se licitará la concesión de uso y explotación de Tecnópolis por 25 años.

Se licitará la concesión de uso y explotación de Tecnópolis por 25 años.

Foto: Télam
Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional avanzará con la concesión del predio de Tecnópolis a operadores privados, en un proceso que se pondrá en marcha este lunes mediante una licitación pública por 25 años, con posibilidad de prórroga. La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que el espacio “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”.

La iniciativa forma parte de la política de reducción del gasto público y reformulación del rol del Estado en actividades culturales, impulsada por la administración de Javier Milei desde diciembre de 2023. Aunque el Estado conservará la propiedad del predio, la explotación quedará en manos de un privado bajo condiciones contractuales y mecanismos de control.

Cómo será la licitación de Tecnópolis y quién la administrará

La convocatoria se realizará a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante el Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25, para la concesión de uso y explotación del predio ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López, por un plazo de 300 meses (25 años), prorrogables.

Según lo informado oficialmente, el proceso licitatorio se desarrollará de manera íntegra a través del sistema electrónico COMPR.AR, con el objetivo de garantizar transparencia, competencia y participación amplia.

El pliego establece que el predio deberá mantener su destino recreativo, cultural y educativo, con actividades de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos e integración comunitaria, incorporando inversiones privadas para su funcionamiento anual.

Licitacion de Tecnopolis

El diagnóstico del mileísmo sobre Tecnópolis: déficit, deudas y deterioro

Desde el Gobierno justificaron la decisión al señalar que, al inicio de la gestión, Tecnópolis presentaba una situación crítica, con baja utilización, deterioro generalizado y elevados costos de mantenimiento financiados exclusivamente por el Estado.

De acuerdo a datos oficiales, el predio acumulaba:

  • Una deuda superior a los $4.813 millones.

  • Equipamiento faltante por $554 millones, con denuncia judicial en trámite.

  • Gastos extraordinarios y mantenimiento permanente sin ingresos suficientes.

Además, en mayo de 2024, el Ministerio de Capital Humano denunció el robo de once kits tecnológicos que se encontraban almacenados en depósitos del predio y que no habían sido entregados a Casas del Bicentenario en distintas provincias.

tecnópolis
Se concesionar&aacute; el uso y explotaci&oacute;n de Tecn&oacute;polis durante 25 a&ntilde;os.

Se concesionará el uso y explotación de Tecnópolis durante 25 años.

El esquema actual y los números que exhibe el Gobierno

Tecnópolis funciona actualmente bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, que encabeza Leonardo Cifelli, dependiente de Presidencia. Desde diciembre de 2023, el Ejecutivo avanzó en un proceso de ordenamiento y ajuste, que incluyó:

  • Reducción del 30% de la planta de personal, de 333 a 198 empleados

  • Implementación de un esquema público-privado de funcionamiento

Según cifras oficiales, este modelo permitió que el Estado dejara de financiar el predio y comenzara a recaudar:

  • $600 millones de ingresos en 2024

  • $2.429 millones durante 2025, con una proyección de $2.749 millones al cierre del año

  • Más de 500.000 personas participaron de actividades en ese período

Para el Ejecutivo, la concesión permitirá profundizar esta transformación, con un canon mensual inicial fijado en $611 millones, determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y la exigencia de un seguro contra incendios por $60.000 millones, para proteger el patrimonio estatal.

Cuándo asumiría el operador privado

El pliego establece que el concesionario tomará el control del predio a partir del 1 de julio de 2026, aunque deberá respetar los acuerdos público-privados de programación ya comprometidos para el resto de ese año.

Tecnópolis fue inaugurado en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, como una megamuestra de ciencia y tecnología vinculada a los festejos del Bicentenario. Desde entonces, fue objeto de debate político y presupuestario, entre quienes destacaron su valor simbólico y educativo y quienes cuestionaron su sustentabilidad económica.

Con la licitación que se abrirá este lunes, el Gobierno de Milei busca cerrar una etapa de gestión estatal directa y avanzar hacia un esquema de administración privada, sin desprenderse de la propiedad del predio.

