El escándalo de Milei y las criptomonedas tuvo su repercusión en el New York Times.

La promoción de Javier Milei de una polémica criptomoneda cuyo valor se desplomó en pocas horas sigue dando de qué hablar no solo a nivel país, sino que ya forma parte de la agenda de medios internacionales. En las últimas horas, el The New York Times publico una nota sobre el escándalo titulada: “Líder argentino genera críticas tras el cráter que promovió”.