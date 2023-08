El dato del escrutinio definitivo en Mendoza que ilusiona a Javier Milei

Cámara de Diputados de la Nación 2023, Ley de Alquileres Mendoza pone en juego cinco bancas en Diputados y LLA se alzaría con tres Foto: Télam

Qué diputados sumaría Mendoza al Congreso si se repiten los resultados de las PASO 2023

En esta oportunidad, Mendoza pone en juego cinco escaños en Diputados. Si se repitieran en las generales los resultados obtenidos en las Primarias, LLA se alzaría con tres de esos lugares. Un escenario impensado en la previa de los comicios, incluso para el más optimista de ese espacio.

Más allá de que las encuestas anticipaban una victoria libertaria en Mendoza, no se esperaba que la diferencia con JxC fuese tan amplia.

Si bien en esa categoría, sus precandidatos/as obtuvieron 12 mil votos menos que el propio Milei, todavía la distancia con la lista de Cambia Mendoza (CM) es cómoda. Pero no definitiva.

Lourdes Arrieta, la tercera en la lista de Diputados de LLA, se ubicó 12.500 votos por encima de la segunda de CM, Patricia Giménez. Sin embargo, por el cálculo que se realiza por el Sistema D’Hont (el que se utiliza para determinar los cargos), Cambia Mendoza debería sacar el doble (unos 25 mil sufragios) para arrebatarle ese lugar a La Libertad Avanza. Siempre y cuando estos últimos no sumen más que las PASO.

bunker pd, milei, mercedes llano, mechi llano, partido democrata, lourdes arrieta, pre candidata a diputada nacional, libertad avanza.jpg Lourdes Arrieta, la diputada "sorpresa" que sumaría Javier Milei en el Congreso Nacional Foto: Yemel Fil

En todo caso, en esa mini contienda (Arrieta vs Giménez), cada voto de LLA se divide por tres y cada uno de CM lo hará por dos. Así que las calculadoras arderán en octubre.

Los que no parecerían estar en riesgo son los primeros cuatro lugares: Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, de La Libertad Avanza; Lisandro Nieri, de Cambia Mendoza; y Martín Aveiro, de Unión por la Patria.

Tampoco hay dudas de que Jorge Santilli, vicepresidente de los libertarios en Mendoza, será el representante de la Provincia en el Parlamento del Mercosur, distrito regional.

Otros datos del escrutinio definitivo en Mendoza

En Mendoza ejercieron su derecho al voto 1.085.714 ciudadanos/as; es decir, el 72,67% del padrón. Se registraron 18.672 votos nulos (1,72%) y 19.791 votos en blanco (1,82% del total y 1,85% de los votos válidamente emitidos).

De las 27 agrupaciones políticas que participaron por la categoría a presidente, 21 se ubicaron por debajo del voto en blanco y ocho precandidatos no llegaron a la veintena de votos (aunque este fenómeno puede explicarse en que once de ellos no presentaron su modelo de boleta ante la Justicia electoral, por lo tanto debieron autogestionar el reparto en las escuelas, que fue prácticamente nulo).

En las cárceles votaron 1.173 personas privadas de la libertad, lo que representa el 29,46% del padrón habilitado en el Sistema Penitenciario provincial.