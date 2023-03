El Carrusel de los políticos: el momento más relajado en el palco oficial.

La exclusividad de este palco se dividió en tres: el del medio, donde se ubicó Suarez y parte del gabinete, funcionarios provinciales e invitados nacionales. A la izquierda los intendentes y legisladores provinciales y nacionales (aunque todos del radicalismo), a la derecha más funcionarios e invitados.

Sin dudas, el más "movido" fue el de los intendentes. Pese a las disputas internas, la relación entre todos es de gran cordialidad, no faltaron los chistes, los abrazos y las charlas. Ulpiano Suarez, de Capital; estuvo en otro sector; mientras que el lavallino Roberto Righi, el lasherino Daniel Orozco y el guaymallino Marcelino Iglesias no estuvieron ¿Qué pasó?

Por el lado del intendente de Las Heras, se quedó al costado, charlando con la gente y con sus pares que si estaban en el palco. Orozco tiene un gran sentido del humor y las bromas no faltaron. Martín Aveiro, de Tunuyán, es otro de los que se caracteriza por su buen humor, y el encuentro entre ellos fue pura risa. La buena onda ante todo.

palco vendimia 2023, aveiro, orozco.jpg

Ambos bromearon con el turno de los carros y aseguraban que el sancarlino Rolando Scanio había sido "castigado" y la carroza de su departamento iría última, en referencia a la ruptura de su espacio político (Unión Popular) con Cambia Mendoza. Pero, Scanio aseguró que por sorteo le tocó el décimo lugar. "¿Castigado con esto? no, en otras cosas puede ser", bromeó con indirectas el intendente de San Carlos.

Volviendo a Righi, que no estuvo en el palco, se debió a que hizo gran parte del recorrido caminando. "¿Dónde está Roberto?", preguntó Flor Destefánis, intendenta de Santa Rosa. "Con el carro", le respondieron.

Iglesias fue el único radical ausente y por lo bajó se rumoreó que fue por la situación generada en torno a su decisión de eliminar la figura de la reina de la Fiesta de la Vendimia.

Righi no fue el único que caminó al momento del paso de sus carros por el palco oficial, muchos de los intendentes decidieron bajar y acompañarlos durante el paso frente al palco, para entregar en persona los regalos. Ahí apareció Orozco, con una muy bonita caja para obsequiarle a Suarez, con quien se dio un abrazo de los más afectuosos que se vio en la jornada.

WhatsApp Image 2023-03-04 at 14.44.40.jpeg

Los melones son uno de los momentos cúlmines del Carrusel y esta no fue la excepción, pero parece que las reinas que integran la corte de Lavalle tienen buenos músculos ya que los lanzamientos fueron fuertes. Y esta vez no hubo manzanazo, pero si un melonazo a una de las invitadas, que no quedó muy contenta.

Embed

Hubo melones para todos y el gobernador Suarez pudo demostrar que pese a la interrupción de uno de los cuatro Carrusel que le tocó encabezar, está bien entrenado para atajar la fruta de gran tamaño.

Embed

Flor Destefánis es una de las políticas mendocinas que genera admiración por sus looks. Y esta vez no fue la excepción, con un vestido tipo camisero de color blanco, pero el toque se lo dio un abanico fucsia.

WhatsApp Image 2023-03-04 at 14.44.37 (1).jpeg

Ese fue el color elegido por muchas de las presentes, incluso por Fabiana Calleja, la esposa de Suarez, que lució un mono straples, ancho.

WhatsApp Image 2023-03-04 at 14.44.44.jpeg

Uno de los regalos más codiciados fueron los de La Paz y General Alvear. El intendente Walther Marcolini llevó unas cajas metálicas que causaron la admiración de muchos.

WhatsApp Image 2023-03-04 at 14.44.37 (3).jpeg

Mientras que el juego de mate que llevó Fernando Ubieta fue reclamado por muchos de los presentes. Fue el momento en el que el sanrafaelino Emir Félix contó que es gran tomador de mate.

WhatsApp Image 2023-03-04 at 14.44.36.jpeg

Ubieta también mostró la ternura de padre, teniendo a su pequeñita hija en brazos durante largo rato.

WhatsApp Image 2023-03-04 at 14.44.39 (1).jpeg

Hablando de hijas, vale contar que la hija del intendente de Maipú, Matías Stevanato, se encuentra recuperándose tras el accidente doméstico que sufrió días atrás y por lo que estuvo internada en terapia intensiva. "Está bien, en casa, recuperándose, tiene dos costillas fisuradas, pero está bien. Me asusté mucho", contó a Sitio Andino y reveló que este suceso lo llevó a reflexionar: "Quiero pasar más tiempo con mi familia. Yo no almorzaba nunca con ellas, no les estaba dedicando tiempo y hoy me doy cuenta de que el tiempo es lo más valioso". A pesar de esto, sigue en pie el trabajo para su reelección.

Palco vendimia 2023, stevanato.jpg

Siguiendo con Maipú, hay que destacar la campaña de concientización contra el cáncer de mama que hicieron desde el carro del departamento.

La invitación al fulbito: mientras Sitio Andino trataba de organizar la foto de los intendentes peronistas (que llevó algunos minutos), había que correr del cuadro al juninense Héctor Ruiz. Y, chistes de por medio, los desafío a un partidito de fútbol, aunque algunos se bajaron antes de tiempo por "falta de estado".

Y acá está la foto de los peronistas, aunque faltó Righi que andaba caminando.