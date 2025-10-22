22 de octubre de 2025
Dónde voto en La Paz: consultá el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral dio a conocer los datos consignados en el padrón electoral para las elecciones 2025 para consultar en la web. Enterate dónde votar en La Paz.

padron electoral
Por Cecilia Zabala

El domingo 26 de octubre se celebrarán en todo el país las elecciones 2025, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En nuestra provincia, además, se votará para renovar legisladores provinciales y concejales en los municipios que unificaron sus comicios. Si sos de La Paz, enterate dónde votás.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral definitivo, donde los ciudadanos pueden consultar el establecimiento y la mesa que les corresponde para votar en las elecciones legislativas.

Cómo averiguar dónde voto

Para acceder a la consulta online habilitada por la CNE solo se debe ingresar:

  • Número de documento
  • Género
  • Distrito (provincia)
  • Verificador: copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.

Si el elector figura inscripto en el padrón, el sistema informará:

  • Nombre y dirección del establecimiento asignado.
  • Número de mesa.
  • Número de orden correspondiente.

También se puede realizar la consulta telefónicamente:

  • Llamar a la línea gratuita 0800-999-7237.
  • Indicar número de DNI y género.
  • Aguardar unos instantes y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del establecimiento donde te corresponde votar, el número de mesa y el número de orden correspondiente.

A través de la aplicación "Mi Argentina"

En todos los casos, si la persona no aparece registrada, en pantalla se informará la ausencia, lo que puede deberse a cambios no actualizados (como domicilio o rehabilitaciones). En esas situaciones, el ciudadano debe dirigirse a la Secretaría Electoral de su distrito para verificar su situación o presentar un reclamo.

Consultá el padrón electoral 2025 en La Paz

Si tenés problemas para acceder al padrón, ingrese a este link.

Cabe destacar que los electores que cumplan los 16 años de edad hasta el 26 de octubre están habilitados para sufragar en estos comicios, aunque deben figurar en el padrón. Caso contrario, no podrán votar y serán incorporados en el próximo proceso electoral.

Qué se vota en La Paz en las Elecciones 2025

El 26 de octubre, la ciudadanía mendocina deberá elegir cinco diputados nacionales (la mitad de sus representantes en la Cámara Baja de la Nación).

Asimismo, se votará:

  • 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos en los cuatro distritos electorales:

    • Seis senadores provinciales titulares y ocho diputados provinciales titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle).

    • Cinco senadores y seis diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz).

    • Cuatro senadores y cinco diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato).

    • Cuatro senadores y cinco diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).

  • La mitad de los concejales en doce departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.
    En tanto que en los municipios que desdoblaron, las elecciones por los Concejos Deliberantes se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).

Cómo se vota en las Elecciones 2025 en La Paz

Las elecciones legislativas 2025 serán las primeras en que se usará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, según el modelo que comenzó a utilizarse en Mendoza en 2023 para las votaciones provinciales.

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará doble urna, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas.

Boleta provincial

En La Paz, en la boleta provincial solo aparecerán los candidatos a diputados y senadores provinciales por la Segunda Seccion Electoral, ya que el intendente Fernando Ubieta decidió que las elecciones municipales se realicen en la fecha estipulada por la Ley electoral, el 22 de febrero de 2026, y no de forma concomitante con la Nación.

Boleta única La Paz, elecciones 2025 Mendoza

Candidatos en la Segunda Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, María Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Alejandro Zacca.
  • Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.
  • Protectora: Mario Prospiti, Estela Fanny Arrieta, Claudio Contrera, Melisa Cosimano, Viviana Llorenz.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Martín Rodríguez, Verónica Paiz, Mario Daniel Luna, Vanesa Elizabeth Jerez, Jésica Yamila Bustos.
  • Frente Libertario Demócrata: Damián Córdoba, Adriana Alicia Saini, Jorge Mackern, Mariam Moreno, Zulma Barrera.
  • Provincias Unidas: Daniel Ignacio Diserio, Erika Vanesa Gitto, Diego Gabriel Menci, Corina Roxana Carusso, Darío Rubé González.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Néstor Majul, Alejandra Gómez, Natalia Rabite, Franco Martín, Roberto Morgante.
  • Partido de los Jubilados: Luis Ghisleni, Sofía Benegas, Fabián Soto, Mabel Jofré, Edgardo Frías.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Matías Montes, Aixa Moreno, Rolando Firmani, Ana Sevilla, Carola Rita Flores, Julio Armando Ortíz.
  • Frente Verde: Alejandro Verón, Marina Molina, Érica Giménez, Miguel Marchetta, Sofía Porte, Ricardo González.
  • Protectora: Emir Moisés Nasiff, Ernestina Clara Varela, Ever Llano, Johanna Fragapane, Javier Alberto Kader, Paula Andreina Tripi.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Tupac Coletti Roumeu, Daniela Luna, Carmen Marcela Callier, Pablo Antonio Cucchi, Julián Lentz, Vanesa Soledad Padilla.
  • Frente Libertario Demócrata: Bello Fabián, Adriana Bortolozzo, Valentina Zenocrati, Sergio Raúl Luna, Analía Lorena Oyola, Eduardo Díaz.
  • Provincias Unidas: Gerardo Santarelli, Lorena Rippari, Javier Jofré, Melina López, Mario Rodríguez, Marcia Lazari.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Griselda Petri, Pablo Castro, Daniel Llaver, Cecilia Soler, Lucas Marcel Villar, Melina Ibañez Costa.
  • Partido de los Jubilados: María Isabel Grosso, Salvador Buonasorte, Gladys Lucero, Marcelo Marroquín, Fabiana Guerrero, Alberto Godoy.

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Maipú, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop

