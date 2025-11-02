Dolor en el Partido Libertario Mendoza: murió José Caviglia

El Partido Libertario Mendoza informó este sábado el fallecimiento de José Caviglia, uno de los fundadores de la fuerza liberal en la provincia, a los 59 años.
A través de un comunicado, el partido expresó su pesar: “Se nos acaba de ir José, incansable luchador por nuestro partido nacional, hombre generoso, autodidacta, entregado a la causa”. También resaltaron su humor, inteligencia y entrega, calificándolo como “irreemplazable”.
Gabriel Sottile, quien fue candidato a diputado nacional por el partido, manifestó sus condolencias a través de la red social X. "En estos momentos difíciles, es fundamental mantener la unidad y el respeto", concluye su mensaje.
Desde el espacio político que impulsó la llegada de Javier Milei a la Presidencia, destacaron su legado y compromiso con los ideales libertarios.
La vicegobernadora Hebe Casado también lo recordó en X, donde valoró sus convicciones y calificó como "alguien consecuente con sus principios e ideales. Además, compañó el mensaje con condolencias a su familia y allegados.
El dirigente fue una de las figuras más activas en la formación del espacio liberal mendocino, colaborando en su expansión nacional. Esta tarde, sus seres queridos lo despedirán en Perito Moreno 986, Godoy Cruz, hasta las 16 hs.