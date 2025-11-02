2 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Dirigente clave

Dolor en el Partido Libertario Mendoza: murió José Caviglia

El referente liberal mendocino y fundador del Partido Libertario, José Caviglia, falleció a los 59 años. Dirigentes destacaron su compromiso político.

José Caviglia, pionero del liberalismo mendocino, falleció a los 59 años

José Caviglia, pionero del liberalismo mendocino, falleció a los 59 años

A través de un comunicado, el partido expresó su pesar: “Se nos acaba de ir José, incansable luchador por nuestro partido nacional, hombre generoso, autodidacta, entregado a la causa”. También resaltaron su humor, inteligencia y entrega, calificándolo como “irreemplazable”.

Gabriel Sottile, quien fue candidato a diputado nacional por el partido, manifestó sus condolencias a través de la red social X. "En estos momentos difíciles, es fundamental mantener la unidad y el respeto", concluye su mensaje.

Desde el espacio político que impulsó la llegada de Javier Milei a la Presidencia, destacaron su legado y compromiso con los ideales libertarios.

josé pedro caviglia

La vicegobernadora Hebe Casado también lo recordó en X, donde valoró sus convicciones y calificó como "alguien consecuente con sus principios e ideales. Además, compañó el mensaje con condolencias a su familia y allegados.

El dirigente fue una de las figuras más activas en la formación del espacio liberal mendocino, colaborando en su expansión nacional. Esta tarde, sus seres queridos lo despedirán en Perito Moreno 986, Godoy Cruz, hasta las 16 hs.

