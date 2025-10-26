"Contento y ansioso", Gabriel Sottile ya participó de las Elecciones 2025

A pocos minutos de la apertura de las escuelas, el candidato del Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, fue uno de los primeros en emitir su voto en estaselecciones 2025. El aspirante a diputado nacional estuvo acompañado por Mariel Maestri, segunda candidata a Diputada Nacional y la legisladora Mercedes Llano.
Desde la escuela Ricardo Rojas de Ciudad, Sottile expresó estar "tan contento y ansioso como el día que nació mi primera hija". Además, tal como se ve en una de sus historias compartidas en redes sociales, aseguró estar tranquilo y "a la expectativa de los resultados". A partir de las 18 hs, momento en que se cierran oficialmente los comicios, estará en su búnker junto a militantes siguiendo el conteo.
Gabriel Sottile junto a la segunda candidata a diputada nacional por el Frente Libertario Demócrata, Mariel Maestri, y la legisladora Mercedes Llano.
Foto: Gentileza Frente Demócrata Libertario
El candidato instó a los mendocinos "a ejercer su derecho" este domingo, "especialmente aquellos que no están obligados a hacerlo" y remarcó que "lo importante es este proceso político que hemos comenzado, con mucha gratitud hacia el PD y el PL. Es el tiempo de la juventud, es el tiempo de nosotros. Dejar de quejarnos en las redes e involucrarnos en la vida política partidaria y hacernos cargo de la realidad que nos toca".