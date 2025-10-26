26 de octubre de 2025
"Contento y ansioso", Gabriel Sottile ya participó de las Elecciones 2025

El primer candidato a diputado nacional por el Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, votó en una escuela de Ciudad. Fue acompañado por Mercedes Llano.

Gabriel Sottile, el candidato liberal demócrata, participa de las elecciones 2025.

Por Sitio Andino Política

A pocos minutos de la apertura de las escuelas, el candidato del Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, fue uno de los primeros en emitir su voto en estas elecciones 2025. El aspirante a diputado nacional estuvo acompañado por Mariel Maestri, segunda candidata a Diputada Nacional y la legisladora Mercedes Llano.

Desde la escuela Ricardo Rojas de Ciudad, Sottile expresó estar "tan contento y ansioso como el día que nació mi primera hija". Además, tal como se ve en una de sus historias compartidas en redes sociales, aseguró estar tranquilo y "a la expectativa de los resultados". A partir de las 18 hs, momento en que se cierran oficialmente los comicios, estará en su búnker junto a militantes siguiendo el conteo.

Gabriel Sottile junto a la segunda candidata a diputada nacional por el Frente Libertario Demócrata, Mariel Maestri, y la legisladora Mercedes Llano.

El candidato instó a los mendocinos "a ejercer su derecho" este domingo, "especialmente aquellos que no están obligados a hacerlo" y remarcó que "lo importante es este proceso político que hemos comenzado, con mucha gratitud hacia el PD y el PL. Es el tiempo de la juventud, es el tiempo de nosotros. Dejar de quejarnos en las redes e involucrarnos en la vida política partidaria y hacernos cargo de la realidad que nos toca".

