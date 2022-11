Diputados aprobó el Presupuesto 2023 y el PJ avaló tomar deuda para obras.

Cámara de Diputados Presupuesto 2023: el PJ dio el OK y el Gobierno podrá endeudarse para su plan de obra

Finalmente, respecto del último de los puntos, indica que “una premisa fundamental ha sido el no endeudarse para gastos corrientes o, dicho de otra manera, tomar deuda sólo para destinar recursos a la inversión pública”. De esta forma, añade el texto, “la administración de pasivos realizada por la Provincia desde el año 2016 se refleja en la evolución del stock de la deuda, remarcando que el endeudamiento ha sido asumido para financiar el plan de inversión pública provincial, con 2020 como única excepción, cuando se utilizó para paliar los impactos del COVID-19 sobre los sistemas de salud, desarrollo social y la actividad económica”.

Financiamiento para obras

El Presupuesto 2023 contempla financiamiento para la Doble Vía de Acceso a Junín, Rivadavia y San Martín - Sección II - tramo Ruta Provincial Nro. 60 – Ruta Nacional Nro. 7 -. Para ello se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito de la siguiente manera:

- Doble Vía de Acceso a Junín, Rivadavia y San Martín: se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los términos de los artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8.706 por hasta una suma de $5.937.000.000, preferentemente a financiar por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional u otros organismos de financiamiento.

-Financiamiento Acueducto Ganadero Monte Comán – La Horqueta: se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito por hasta una suma de $ 4.048.000.000, preferentemente a financiar por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional u otros organismos de financiamiento.

-Financiamiento Metrotranvía de Mendoza: se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito a los efectos de la emisión y colocación de un título de deuda de tipo SVS (Social, Verde y Sustentable), en los términos de los artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8.706 por hasta la suma de $8.070.000.000, con destino al proyecto y avance de la obra Metrotranvía de Mendoza Etapa III (desde Pellegrini hasta Parador Pueyrredón en Luján de Cuyo), Etapa IV (desde Parador Avellaneda en Las Heras hasta Estación Aeropuerto) y obras complementarias requeridas para el ordenamiento de toda la traza.

Los montos autorizados en estos artículos serán actualizados por el Índice de Costo de Construcción de Gran Mendoza elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia, al momento en que se realicen las operaciones de uso del crédito.

-Financiamiento Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Mendoza: se dispone la ampliación del plazo y del monto previstos por el artículo 5 de la Ley 8.270 hasta el año 2027 y por la suma de $S 130.000.000 o su equivalente en otras monedas, respectivamente. Se incorpora al objeto del financiamiento, a la ejecución del Plan Director para la Optimización y Expansión de la provisión de agua potable y saneamiento en el Gran Mendoza y vertientes del Pedemonte, entre otros, a ejecutar por el operador AYSAM SAPEM detallado en la Planilla Anexa Anteproyecto Plan de Inversión Pública sujeto a Financiamiento y/o Mayor Recaudación del Artículo 56 de la presente Ley.

Se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los términos de los artículos 60 y 66 de la ley N° 8.706 por hasta una suma de USD 20.000.000 a destinar a la obra de mejora operativa para riego irrestricto – Planta Depuradora Campo Espejo y obras de revestimiento Canal Principal.

Previo a la votación, que resultó aprobado por mayoría simple de votos en general y con las mayorías especiales necesarias para aquellos artículos que requerían dos tercios, diputados de distintas bancadas hicieron uso de la palabra.

Jorge López (UCR), indicó que es una ley que, en términos técnicos, “responde a lo que se puede pretender en la administración pública de cualquier organismo, independientemente de cual sea su estamento”, en relación a que los recursos son superiores a las erogaciones que están proyectadas. “Podemos decir que la provincia no tiene previsto gastar más allá de lo que recauda por sus impuestos o por los recursos que provienen de regalías o coparticipación federal”.

Destacó asimismo, que “tiene una creciente participación de la inversión en obra pública, en infraestructura y es porque hay una visión, fundamental por parte del gobierno de Mendoza, de que en un contexto delicado del país, la obra pública es la que permite tener un motor que traccione la economía y crear empleo genuino”, a lo que agregó que “el Presupuesto 2023 contempla una inversión para obra pública cercana al 14 por ciento”.

Explicó los aspectos generales de la pauta proyectada, e hizo hincapié en el plan de obra pública que “asciende a los 70 mil millones aproximadamente” y a las modificaciones introducidas al texto original del proyecto.

En la misma línea se expresó Diego Costarelli (UCR), quien preside el interbloque de Cambia Mendoza, al indicar que “estamos convencidos que es un Presupuesto sin sorpresas, porque tiene previsibilidad, que es lo correcto a la hora de administrar el presupuesto público”.

A su turno, Germán Gómez (FdT), dijo que “el presupuesto constituye una hoja de ruta para un gobierno, creo que más allá de este presupuesto poco creativo, constituye una réplica de todas las pautas presupuestas que hemos discutido, no tiene sorpresas e ideológicamente no tienen que ver con nuestra línea de pensamiento. Este presupuesto no resuelve los problemas de Mendoza”.

Tras adelantar el “voto negativo a todo el Presupuesto, salvo el Capítulo V en el que se habla de endeudamiento”, destacando al respecto los cambios realizados al articulado.

En esa línea, ponderó el “trabajar con visión estratégica, superar cuestiones inmediatas y generar una visión diferente que creo que es lo que necesita Mendoza y creo que la política está a la altura de las circunstancias dando estas obras estratégicas”.

Desde esa bancada, también hicieron uso de la palabra los diputados Marisa Garnica, quien hizo referencia a “la subejecución presupuestaria en las distintas áreas”; Laura Chazarreta, quien dijo que “a este Presupuesto le falta perspectiva de género”, Bruno Ceschín, quien expuso que “hemos tenido una caída del producto bruto geográfico”, y Edgardo González, quien hizo hincapié en la situación por la que atraviesan los productores lavallinos.

Por su parte, José Luis Ramón (Protectora), remarcó que “tenemos que dejar de pensar que el equilibrio fiscal del que tanto se habla, tiene que tener dos cosas que es bajar los impuestos y el otro, que es disminuir la carga de aquellos que generan los negocios, porque la verdad que ellos saben defenderse muy bien”, agregando que “tenemos que hablar de la política que tenemos que implementar” y que “necesitamos un presupuesto que planifique la Mendoza de los pibes del siglo XXI”. En ese sentido, argumentó su voto negativo en general y su abstención en los artículos vinculados al financiamiento.

Emanuel Fugazzotto (PV), adelanto el voto afirmativo en general y en contra a seis artículos, entre ellos los que solicitan financiamiento para obras a excepción del plan hídrico que sí acompañó son su voto.

“El presupuesto es una herramienta y para no caer en la imposibilidad de permitir gobernanza, nosotros acompañaremos el presupuesto de la provincia en general”, afirmó, y sumó que “acompañaremos este proyecto en lo referido a agua y saneamiento, pero no los artículos 6, 18, 38,39 ,40 y 41”.

Finalmente, Mercedes Llano (PD), adelantó su voto negativo a todo el paquete de leyes económicas, afirmando que el presupuesto solicitado “aumenta el gasto un 120%, una suma que consideramos exorbitante”. “El Estado cada vez gasta más, regula más y aumenta la pobreza”, destacó, añadiendo que se trata de políticas “estaticistas, antirrepublicanas, contrapuestas a las condiciones necesarias para el crecimiento con una visión paternalista”.