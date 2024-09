Diputada picanteó a la embajadora inglesa por remera de las Islas Malvinas.

Propato explicó lo que estaba pasando a los presentes: "La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto . Me parece que como argentinos todos tenemos una remera de estas en nuestras casas".

Los caídos son nuestros familiares, nuestros caídos, y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo... digo porque la embajadora no quiere. Los caídos son nuestros familiares, nuestros caídos, y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo... digo porque la embajadora no quiere.

La diputada Margarita Stolbizer intervino pidiendo que "se haga la foto así" y eso hicieron: los integrantes se sacaron la foto sin la embajadora. Luego, Propato se retiró y volvieron a realizar la foto pero sin ella.

La polémica siguió en la red social X

"Esta es la remera que no me pienso sacar", escribió Agustina Propato.

Embed Esta es la remera que no me pienso sacar.



En el día de hoy, a las 12:20 del mediodía, se constituía en el HCDN el grupo parlamentario entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina.



Se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la… pic.twitter.com/rTN2RorQN4 — Agustina Propato (@aguspropatoarg) September 26, 2024

Martín Tetaz le respondió: "Primero te escuchamos con respeto, luego te acompañamos en la foto con la remera de Malvinas y finalmente te preguntamos (nadie te pidió) si estabas dispuesta a hacer una foto junto con la embajadora sin la remera, porque diplomáticamente no corresponde forzar a un embajador que tiene una posición distinta".

"Qué hubiera pasado si la embajadora se hubiera presentado a la foto diplomática con una remera que dijera Falklands are british?" preguntó retóricamente.

Nosotros lo hubiéramos considerado una ofensa y nadie se hubiera prestado a esa foto Nosotros lo hubiéramos considerado una ofensa y nadie se hubiera prestado a esa foto

Luego, informó: "Se hicieron las dos fotos por separado; una con la remera y otra con la embajadora".