Diego Costarelli: "Estamos preparados para dar un refuerzo social"

" La gente está dispuesta a soportar el mal momento para el cambio . Hay un fortísimo mandato de cambio, no solo económico, sino de la forma de hacer política", aseguró.

La transición con continuidad radical

Costarelli será parte de la continuidad de las gestiones radicales en Godoy Cruz. Gobernará el municipio luego de Alfredo Cornejo y Tadeo García Zalazar, quienes -asegura- le dejaron la vara "muy alta".

"Es una transición super ordenada. Con Tadeo me entiendo a la perfección, tenemos la misma mirada, compartimos el objetivo. Tenemos el presupuesto aprobado, hemos licitado obras. Quiero que la rueda se frene lo menos posible, que no se ralentice la obra pública", dijo respecto a lo que significa un cambio de Gobierno. "La prestación de los servicios no va frenar, tiene que ser de excelencia", prometió.

Sobre las obras, destacó la continuidad de la segunda y tercera etapa de las veredas de la calle San Martín, el techo de La Casa del Futuro, la remodelación de dos jardines maternales, entre otras. "Son muchas cosas que si no se hacen ahora impactan en el mediano plazo".

En este sentido se refirió a las declaraciones de Milei en las que anticipó un freno a la obra pública: "Son cambios que se pueden llegar a dar", dijo pero aseguró que "en Godoy Cruz hacemos obra publica con recursos propios, salvo un proyecto enorme que es Aires del Oeste, un fideicomiso que se creó por ley".

Se trata de la intervención en dos asentamientos del oeste del departamento, con relocalizaciones de familias, viviendas, servicios, con una inversión inicial proyectada en más de $5.500 millones. "Es un proyecto muy grande" en el que intervienen Nación, Provincia (a través del Instituto Provincial de la Vivienda) y Municipio. "Eso se tendría que desarmar por ley", advirtió.

¿Está garantizado el pago del aguinaldo?

Costarelli, que asumirá la intendencia el 8 de diciembre, aseguró que el pago del aguinaldo para los trabajadores del municipio "está garantizado", despejando así la incertidumbre planteada por algunos gobernadores, que caló en distintos sectores.

Qué escenario vislumbra a partir del 10 de diciembre

Para el futuro intendente, se vienen de "6 a 8 meses de mucha turbulencia", pero se esperanza con que "a finales de 2024 Argentina empiece a tener los primeros atisbos de normalización".

"Creo que si bien va a hacer el ajuste, se va a lograr bajar el déficit del Estado". "La duda es cuáles van a hacer las acciones para bajar la inflación y lo doloroso que va a ser par toda la sociedad", sostuvo.

"Tengo esperanza de que si no comete los errores políticos del gobierno de Macri (Mauricio, 2015-2019), si busca apoyo de los gobernadores, en el Congreso; podrá hacer los cambios que son necesarios y Argentina empiece a estabilizar la economía", se esperanzó y apeló al rol que tendrán los gobernadores del espacio que representa.

Diego Costarelli.jpg Diego Costarelli brindó una entrevista a Radio Andina y Sitio Andino. Foto: Yemel Fil

¿Cuál es el rol de Juntos por el Cambio?

Costarelli se refirió a la situación que atraviesa el frente que impulsó la candidatura presidencial de Patricia Bullrich (hoy alineada y futura funcionara del gobierno de Milei), en momentos en que algunos advierten una fractura. "Desde el radicalismo vamos a luchar por la unidad. Hemos acusado recibo del mensaje que dio la sociedad", sostuvo.

"El presidente llegó con un mensaje y tenemos que tomarlo: uno es el alejamiento de la clase política de la sociedad y tenemos que ser autocríticos. Si bien considero que desde nuestro espacio hemos hecho bien las cosas, ante ese mensaje tenemos que tomar el guante y luchar por la unidad. La gente quiere razonabilidad, cordura", señaló.

Además, aseguró que "la misión es colaborar, apoyar, darle sustento político a un gobierno para que la Argentina empiece a cambiar". "Tenemos que abandonar las mezquindades. No existe eso de que somos nosotros o no es nadie. No tenemos un leitmotiv de ser opositores al gobierno de Milei", señaló.

"El rol de JXC tiene que ser el de garantes de la gobernabilidad", destacó.

Cómo se prepara para un posible escenario de muchas demandas sociales

El plan de ajuste anunciado por Milei durante la campaña hace prever un escenario de cierta conflictividad social, por las manifestaciones que ya se están organizando, pese a que aún no asume. Costarelli reconoció que "puede que este ajuste impacte fuerte en los sectores medios". "El hilo se corta por lo más fino, puede que impacte en las clases sociales más bajas", advirtió.

"Estamos preparados para dar un refuerzo social porque puede ser que esto decante en una crisis fuerte. En vez de pensar en la refuncionalización de veredas, podemos pensar en dar un refuerzo social. Estoy preparándome para administrar un trueque en un barrio carenciado o continuar el desarrollo que venimos teniendo", destacó frente a las posibles situaciones que le toque enfrentar.

"Tenemos el municipio preparado, tenemos un presupuesto equilibrado para dar un refuerzo social", aseguró.