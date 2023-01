Deuda: a falta de diálogo, la justicia deberá resolver las diferencias políticas

Tal como adelantó este martes Sitio Andino, legisladores del PJ y de Protectora presentaron ante el máximo tribunal de justicia de la Provincia la medida de no innovar para frenar la emisión de títulos por más de 80 millones de dólares por parte del Gobierno Provincial para hacer frente a vencimientos de una deuda en dólares que el ex gobernador Alfredo Cornejo tomó en 2016.

Sin embargo, desde el principal espacio opositor advierten que "siempre una nueva deuda pasar por la Legislatura". Así, limitan las posibilidades que brinda la Ley de Administración Financiera, entendiendo que "no da respaldo para ir sobre el artículo 41 de la Constitución Provincial", que fija la necesidad de los dos tercios de los votos para ser aprobada, según explicó el senador Lucas Ilardo (PJ), uno de los voceros que explicaron la decisión.

"El procedimiento es totalmente inconstitucional. Es un atropello institucional y pone en juego el control que tiene que tener la Legislatura", agregó.

Además, el diputado Germán Gómez (PJ) advirtió que en caso de no encontrar respuestas favorables a su planteo en la justicia provincial, realizarán la presentación en la Corte Nacional: "Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias porque constituye un atropello a las instituciones. Si avanza en esto el gobernador va a incurrir en un delito", señaló.

En tanto, el diputado José Luis Ramón (Protectora) cuestionó que "desde que asumió Cornejo (en 2015) la oposición fue aprobando los roll over", pero "este año Suarez no envío para su tratamiento el roll over" y advirtió que "las arcas de la Provincia no están en crisis, pero se pretende sobreendeudar a los mendocinos. Las consecuencias de esto lo van a pagar las familias mendocinas con aumento de impuestos", aseguró.

La historia del polémico roll over

El 29 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 2502, por el cual el gobernador Rodolfo Suarez prevé la emisión de títulos con el objetivo de refinanciar vencimientos de deuda en dólares. Ante esto, el PJ presentó un pedido de sesión especial para tratar esta norma, que fue rechazada por el oficialismo.

Esto llevó a que el Partido Verde presentará un planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Al que se suimó el del PJ. En concreto, desde la oposición se le pide al máximo tribunal de Justicia de la Provincia que dirima si la decisión de Suarez de emitir títulos públicos en pesos por el equivalente a U$S81.5 millones para afrontar los vencimientos del pago de capital del Bono PMM29 es inconstitucional o no. Hay que recordar que el propio fiscal de Estado, Fernando Simón, había puesto reparos a esta decisión (Dictamen 1441/22) y advirtió también que estudiará la inconstitucionalidad del acto.

Desde la oposición entienden que el roll over vulnera los principios constitucionales de división de poderes ya que el artículo 41 de la Constitución Provincial exige los dos tercios de los votos de ambas cámaras legislativas para tomar nueva deuda. Pero el Gobierno considera que no es necesario dadas las atribuciones de la Ley de Administración Financiera de Mendoza (N° 8.706).

“Le ley fue votada con los dos tercios de la Legislatura (NdR: la norma fue sancionada en 2014 con el acompañamiento del PJ y la UCR; sólo el FIT y el PD se opusieron) y nos autoriza a mejorar la deuda. Es sensatez, sentido común absoluto, y es legal”, argumentó Suarez en una charla de fin de año con Medios Andinos.

Suarez entiende que lo dispuesto por decreto es constitucional y anticipó: "Lo vamos a defender en todas las instancias". La estrategia del Gobierno es la colocación de bonos en pesos para luego adquirir dólares al precio oficial y utilizarlos para cancelar la deuda.