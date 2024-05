Desde gira artística a superávit trucho: qué dijo Cristina Kirchner sobre Milei

En concreto, explicó que en la gestión de Javier Milei “al problema de los funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden)”, se le suman “ideas que no funcionan”, que es un “combo letal” a la hora de gobernar.

"Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión", sentenció.

Para finalizar, apuntó nuevamente contra el Gabinete y declaró que “nada puede salir bien” si los funcionarios ni sus ideas funcionan.

“No voy a hacer ningún comentario sobre la ausencia del Presidente en estos momentos tan complicados, por estar de gira artística en el país del norte. Ya lo habíamos caracterizado el 14 de febrero en nuestro documento ‘Argentina en su tercera crisis de deuda’: un showmaneconomista en la Rosada”, concluyó.

