Derechos Humanos: gendarmes, piquetes y polémica por el número de desaparecidos

La que arrancó el bloque fue la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich quien aseguró que: "los argentinos ya aprendimos que cuando no Imperia la ley viene las tragedias, yo aprendí que la única manera de hacer politica es en paz y en convivencia por eso elegí el estado de derecho" y aprovechó par aclarar: "todo el día dicen que yo use la violencia y siempre lo dije y quiero decir que lo mismo le pasó a grandes líderes, por eso quiero plantear esto con claridad para que nunca más se acuse. Esa tragedia tan brutal tiene que ser reconocida". Por último sostuvo que hay que terminar con los piquetes: "basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible vamos a representar a todos los argentinos que quieran trabajar".

En el tiempo del candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti explicó que "los derechos humanos no pertenecen a un grupo político" y dijo: "yo sufrí un atentado y me tuve que ir del país y de esa tragedia aprendimos todos el valor de la democracia, por eso en Córdoba respetamos la Justicia, jamás se nos ocurriría no acatar fallos como hace el gobierno de Massa y nosotros respetamos el derecho a la libertad de prensa y además no espiamos a nadie como si lo hizo el gobierno de Macri."

Por su parte, Myriam Bregman, en sus dos minutos enfatizó: "elegí ser parte de esta lucha desde muy joven, me indigna que vuelvan las ideas negacionistas y que hablen de libertad los que justifican los secuestros, nuestra lucha no es un curro y condenemos las fuerzas de seguridad abusivas que son parte de una politica criminal del Estado, a la derecha se le enfrenta siempre porque sino crece y desde el FIT ni un paso atrás y defendemos las protestas del pueblo trabajador."

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei volvió a generar polémica al volver a negar el número de desaparecidos en la dictadura: "los liberales en Argentina somos acusados de facho, fascistas y nazi, nosotros valoramos la verdad, la Justicia y la Memoria. No fueron 30.000, son 8.753", enfatizó el libertario en el bloque de debate sobre Derechos Humanos. "Y tampoco estamos de acuerdo con el curro de los derechos humanos, que los usaron para hacer negocios... o no recuerdan algo así como Sueños Compartidos o la Universidad de Plaza de Mayo", enfatizó Milei. En tanto, al hablar de sus contrincantes, sostuvo: "Ustedes sigan revisando la historia, que nosotros nos vamos a dedicar a gobernar".

El último candidato presidencial a debatir sobre Derechos Humanos y Convivencia Democrática fue Sergio Massa. El actual ministro de Economía aseguró: "quiero agradecerle a la gente, este tema lo incluyó el voto de la gente en la agenda, a pesar de que debe ser una política de Estado. Y quiero, en primer lugar, contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero, cuidar el legado, memoria, verdad y justicia. Camino que iniciamos con el Juicio a las Juntas y terminamos con la condena de los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos. Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delitos y de violencia a ser asistidos por el Estado. Tenemos que construir sobre esos nuevos derechos una agenda de políticas de Estado."

A sólo tres semanas de las elecciones 2023 presidenciales del 22 de octubre, los cinco candidatos que competirán en los comicios participaron este domingo a la noche del primer debate obligatorio que se realiza en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde disertarán sobre tres ejes temáticos: economía, educación y derechos humanos.

El lugar elegido para el debate, que comenzó a las 21 y se extendió por dos horas y 10 minutos aproximadamente, fue el Centro de Convenciones Forum, un predio gestionado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que oficiará como anfitriona.