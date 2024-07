De noche y en Tucumán: cómo, cuándo y quiénes firmarán el Pacto de Mayo

Quiénes firmarán el Pacto de Mayo al que convocó Javier Milei

La rúbrica la pondrán los mandatarios provinciales que asistan y el Presidente. Sin embargo, en el acto por el 20 de Junio, Milei extendió la convocatoria a los expresidentes, los miembros de la Corte Suprema, empresarios y trabajadores.

“El que quiera venir, va a venir. El que no quiera venir, no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fuerzas que integran el arco político están invitadas”, señaló el Jefe de Estado en una entrevista este lunes.

Así es que las invitaciones se enviarán a quienes ocuparon el sillón de Rivadavia antes que Milei. Un listado compuesto por María Estela “Isabelita” Martínez de Perón (PJ), Adolfo Rodríguez Saá (PJ), Eduardo Duhalde (PJ), Cristina Kirchner (PJ), Mauricio Macri (PRO) y Alberto Fernández (PJ).

Se desconoce quiénes de esa nómina confirmarán su asistencia, aunque se descuenta que al menos un par no irán.

Javier Milei, Día de la Bandera, Maximiliano Pullaro, Pablo Javkin, Rosario.jpg Javier Milei amplió la convocatoria al Pacto de Mayo durante los actos del 20 de Junio Foto: NA

En cuanto a los gobernadores, desde La Libertad Avanza sospechan que Axel Kicilllof (Provincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) no asistirán; aunque podrían ser más.

El acuerdo que Milei efectuará con los gobernadores dará lugar además a la conformación del Consejo de Mayo, anunciado por el mandatario, que cuenta ya con el decreto para su conformación.

Este consejo estará compuesto por integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias, las cámaras de Diputados y Senadores, organizaciones sindicales y el empresariado, y trabajará en la creación de proyectos de ley que materialicen los 10 puntos acordados en el pacto firmado.

Los diez puntos que conforman el Pacto de Mayo

La inviolabilidad de la propiedad privada. El equilibrio fiscal innegociable. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

Al parecer, se incorporaría un punto extra relacionado con el sistema educativo.