De Marchi y Orozco revelaron quién los unió como fórmula para la Gobernación.

Orozco y De Marchi en Medios Andinos.jpg Omar De Marchi y Daniel Orozco, la fórmula de La Unión Mendocina para las elecciones 2023. Foto: Yemel Fil

El diputado nacional se refirió a las PASO departamentales del 30 de abril y, también, al último discurso del 1° de Mayo del gobernador Rodolfo Suarez. "El discurso del 1° de Mayo tiene una connotación que es decirle a los mendocinos a dónde querés llevarlos, no es una rendición de cuentas. Más de la mitad del mensaje se la pasó buscando responsables en otro lado", consideró.

https://twitter.com/RadioAndinaMza/status/1653389112009715712 #NadaSimple @omardemarchi "Tanto @mdanielorozco como yo tenemos experiencia de gestión fuerte en municipios fuertes, no hablamos desde la mesa de café, hemos arrancado con muchas ganas y entusiasmo hacia el futuro" pic.twitter.com/wDes3BHEwJ — Radio Andina Mendoza (@RadioAndinaMza) May 2, 2023

Asimismo, cuestionó el análisis que hizo el Gobierno provincial sobre los resultados de las primarias en las siete comunas que desdoblaron elecciones. "Es la primera vez que escucho festejar una derrota. No quiero hablar de los otros, pero nunca se resuelven los problemas con soberbia, hay que escuchar: si no te votaron es por algo", sostuvo.

De Marchi resaltó la importancia de que se reconfigure el escenario político en la provincia. "Este aporte vuelve a restablecer el equilibrio de poder, que venía bastante debilitado. Ese es un objetivo, y el otro tiene que ver con el desarrollo económico y social hacia adelante: vivienda, educación y empleo", expresó.

Por su parte, Orozco contó cómo fue su salida de Cambia Mendoza. "Dijeron muchas cosas y yo ni siquiera las refuté. Soy profesional, no confronto y trato de aunar ideas. Cuando el agua pasó bajo el puente decidí hablar", explicó.

"Cuando tuve las últimas conversaciones con el senador (Alfredo Cornejo) quería tener la misma posibilidad de discutir sobre la elección de su compañero para la vicegobernación. Que nos ratificaran en 2019 quiere decir que la gente siguió confiando en nuestro proyecto, y yo estoy en el territorio. Me querían imponer un candidato a intendente", afirmó el jefe comunal lasherino.

Junto a esto, aseguró que La Unión Mendocina no tiene en estos momentos una referencia política para la Presidencia. "Nosotros estamos pensando en Mendoza y es prioritario. Después veremos la parte nacional", mencionó.

En otro tramo de la conversación De Marchi dio la postura de la alianza acerca de la aplicación del ítem aula, que también fue respondida por otros precandidatos. "Hay que humanizar el ítem aula, no puede ser una medida en seco. Los docentes deberían ser las personas más importantes de la sociedad. Puede haber servido para ordenar en parte el sistema pero hay que humanizar la medida, desgranarla un poco más y corregirla", señaló.

"No concebimos que una provincia con todo el potencial que tiene tenga 41% de pobreza y no es una estadística, hay hombres y mujeres que sufren y la pasan mal en serio. Tenemos que encontrar caminos para que Mendoza recupere esa potencia y esa fuerza que tuvo en otros tiempos. Tanto Daniel como yo tenemos experiencia fuerte en gestión en departamentos importantes. No hablamos desde la mesa de café", cerró De Marchi.