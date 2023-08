De Marchi sumó a otro peronista a su espacio y hay polémica en el PJ

De Marchi recalcó que la coalición que encabeza prioriza “la provincia por sobre cualquier otro interés”. “Superamos la grieta porque somos capaces de construir una agenda de futuro, sin perder tiempo en las diferencias del pasado. Vamos a Gobernar Mendoza, escuchando a todos, con amplitud y respeto”, concluyó.

Por su parte, el intendente lavallino aportó: “Confiamos en que el diálogo entre distintos espacios es el camino que nos permitirá encontrar las soluciones que la provincia necesita para volver a crecer”.

Gracias @omardemarchi por compartir con nuestro pueblo en Asunción una celebración tan importante. Confiamos en que el diálogo entre distintos espacios es el camino que nos permitirá encontrar las soluciones que la provincia necesita para volver a crecer. pic.twitter.com/xeGcp57RGG — Roberto Righi (@RRighii) August 21, 2023

Críticas del sector K del peronismo

La decisión de Righi generó controversia dentro del PJ y los cuestionamientos no se hicieron esperar. Si bien no hubo –hasta el momento- declaraciones públicas, dos de las principales figuras de “La Cámpora” en Mendoza –Anabel Fernández Sagasti y Lucas Ilardo- aprobaron con un “Me Gusta” el comentario de un militante peronista que señala: “Acordate que Roma no paga traidores”.

Asimismo, la candidata a intendenta de Las Heras del Frente Elegí, Adriana Cano, quien horas atrás presentó sus equipos de trabajo, lanzó dardos contra los dirigentes peronistas que optaron por participar en otros espacios en estos comicios.

La senadora provincial citó a Evita y escribió: “Los he visto marearse por las alturas. Dirigentes entregados a los amos de la oligarquía por una sonrisa, por un banquete o por unas monedas. Los denuncio como traidores… Hay que cuidarse de ellos: son los peores enemigos del pueblo”.

Ya lo decía Evita: "Los he visto marearse por las alturas. Dirigentes..entregados a los amos de la oligarquía por una sonrisa, por un banquete o x unas monedas. Los denuncio como traidores… Hay que cuidarse de ellos: son los peores enemigos del pueblo. (Sigue ) — Adriana Cano (@Adry_Cano) August 21, 2023

“No volverán jamás, pero si alguna vez volviesen habría que sellarles la frente con el signo infamante de la traición”, cerró Cano la cita a una de las principales representantes del movimiento peronista.

El acercamiento entre De Marchi y Righi no es nuevo y ya había existido un "principio de acuerdo" meses atrás, cuando ambos se mostraron juntos en público y coincidieron en la visión a futuro de Mendoza. Además, el papel poco protagonista del lavallino en el armado electoral peronista, y la derrota en la interna de su candidato para el municipio (Gerardo Vaquer, quien fue superado por Edgardo González), terminó de definir una decisión que estaba al caer.

Righi no es el único dirigente de ese espacio que se suma a La Unión Mendocina. Tiempo atrás lo habían hecho el exintendente de San Martín, Jorge Giménez, y el exministro de Transporte durante el gobierno de Francisco Pérez, Diego Martínez Palau, entre otros.