De Marchi en el Sur: "Con ocho años de radicalismo la Provincia está peor"

El líder de La Unión Mendocina mantuvo encuentros con docentes, con médicos, con comerciantes y con vecinos de General Alvear.

Omar De Marchi estuvo en General Alvear.

Sobre la seguridad y los intentos de saqueo

Días atrás Omar De Marchi presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Seguridad, desplegara efectivos de Gendarmería Nacional en la Provincia de Mendoza. Esto con el objetivo de contener los intentos de saqueo que se registraron en distintos puntos, algo sobre lo que el propio Suarez se refirió, cuestionando la supuesta intencionalidad política de De Marchi.

Omar De Marchi en Alvear.

En este sentido, De Marchi cuestionó a al ministro de Seguridad, Raúl Levrino: "No sabe nada de seguridad, son políticos que no entienden de seguridad". "No podemos esperar una articulación de una planificación seria cuando quienes la conducen no conocen de seguridad", sostuvo.

"No pudieron hacer frente a los saqueos porque faltan policías. No hay chances de que puedan brindar seguridad", lanzó.