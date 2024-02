De los gobernadores aliados a Milei: "No vamos a permitir que nos falten el respeto"

El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis política tras la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina , por decisión propia del oficialismo luego de advertir que no contaba con los votos necesarios para aprobar el proyecto de forma particular (artículo por artículo).

El posteo de Casa Rosada agrega: "Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno".