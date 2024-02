Se cayó la ley ómnibus De los gobernadores aliados a Milei: "No vamos a permitir que nos falten el respeto"

"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come".