Cristina Kirchner contra Javier Milei: "Dijiste la misma cantinela de siempre".

La expresidenta Cristina Fernández no escatimó en cuestionamientos y apuntó contra las acusaciones que vinculan a Javier Milei con la supuesta criptoestafa de 250 millones de dólares. En su mensaje, destacó las publicaciones de Forbes y The New York Times, que revelaron presuntos pagos de coimas para acceder a reuniones con el mandatario.