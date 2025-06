Cristina Fernández presa: el Tribunal pide a Migraciones evitar una posible salida del país.

El Tribunal que debe resolver dónde quedará detenida Cristina Fernández de Kirchner pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que refuerce los controles para evitar que los condenados en la causa Vialidad , entre ellos la ex presidenta, puedan eventualmente salir de Argentina rumbo a algún país sin tratado de extradición, como Cuba.

Además, el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, rechazó el pedido de la defensa de la ex mandataria para suspender la ejecución de la condena hasta que se resuelva su pedido de prisión domiciliaria, si no se decide antes del fin del plazo de cinco días hábiles que se dio a los nueve condenados para presentarse “sin excepción” en Comodoro Py, informaron fuentes judiciales.

Desde Israel Javier Milei tras la condena a Cristina Fernández: "No interfiero con la Justicia"

Sobre el tema viajes al exterior, el Tribunal libró oficio a Migraciones para que se refuercen controles , ya que, en otras causas judiciales hay antecedentes de imputados, como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón que se radicó en Uruguay y pidió ser considerado perseguido político y no ser indagado en una causa que llevaba la jueza federal María Servini por un supuesto plan para presionar al grupo Indalo.

Gorini ratificó el plazo de cinco días para presentarse sin excepción y rechazó el pedido de Cristina Kirchner de dejarla permanecer en el departamento de Constitución donde vive con su hija hasta que se resuelva el planteo de prisión domiciliaria.

En ese aspecto, ya se dispuso un informe socio ambiental sobre la ex presidenta y el domicilio de San José 1111 y se dio vista de tres días al fiscal federal Diego Luciani para que opine.

Hasta el momento pidieron arresto domiciliario Cristina Kirchner, de 72 años, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti de 80 años, Lázaro Báez, quien ya está preso en cárcel común por la “ruta del dinero K”, el ex secretario de Obra Pública José López y el ex funcionario de Vialidad Raúl Pavesi, por patologías médicas.

Desde Jerusalén, el presidente Javier Milei habló por primera vez públicamente sobre la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por los negociados con el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

“Soy el primer presidente que no interfiere con la Justicia. Los resultados están a la vista: una Justicia independiente hizo lo que debía hacer”, expresó Milei.

En Casa Rosada anticipan una detención “respetuosa” de Cristina Kirchner

Tras la condena de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Casa Rosada prometen una detención “respetuosa”, y anticipan que evitarán "montar un show” del suceso.

La fotografía del exvicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama y descalzo, detenido por la Prefectura Naval en su departamento de Madero Center grafica lo que no quieren representar en la administración libertaria.