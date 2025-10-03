Crisis económica en Argentina: Félix y Uceda debatieron en Mendoza con el economista Hernán Letcher

Los postulantes al Congreso compartieron una actividad con el economista

En medio de la compleja coyuntura nacional, los candidatos a diputados nacionales por el Frente Justicialista Mendoza, Emir Félix y Marisa Uceda , organizaron en la Ciudad de Mendoza una conferencia junto al economista Hernán Letcher , director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La actividad contó con la participación de Anabel Fernández Sagasti y Martín Aveiro , entre otros referentes del peronismo.

Durante su exposición, Letcher sostuvo que la situación actual muestra una caída del empleo y de la industria nacional , y cuestionó la estrategia económica del Gobierno.

“ El resultado electoral no define la cuestión de fondo de la economía. Si al Gobierno le va bien en las elecciones, igual tendrá que hacer un ajuste. Lo único que quería era llegar a octubre sin haberlo hecho con la ferocidad que deseaban”, afirmó.

También advirtió sobre posibles recortes en áreas sensibles: “Si ganan y tienen mayoría en la cámara pueden recortarle al (hospital) Garrahan, por ejemplo”.

El director del CEPA planteó que la actual matriz económica favorece a sectores que concentran riqueza pero no generan empleo.

“Este modelo no nos va a resolver la vida en términos laborales. El Gobierno dice que el RIGI tiene 21 proyectos, que en total generarían 3.500 puestos de trabajo, una cifra ínfima frente a la magnitud de la crisis”, sostuvo.

Por su parte, Emir Félix remarcó las consecuencias del modelo nacional en la economía mendocina y, en particular, en el sector productivo local.

En la misma línea, Marisa Uceda advirtió: “Tenemos una nación y familias hiper endeudadas, una industria en caída e índices que grafican una situación alarmante. Está claro que el modelo que quiere imponer Milei favorece a sectores que ganan muchísimo dinero y no generan empleo”.