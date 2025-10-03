3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones 2025

Crisis económica en Argentina: Félix y Uceda debatieron en Mendoza con el economista Hernán Letcher

Los candidatos justicialistas a diputados nacionales recibieron al director del CEPA, quien advirtió sobre el impacto del modelo económico en empleo e industria.

Los postulantes al Congreso compartieron una actividad con el economista

Los postulantes al Congreso compartieron una actividad con el economista

Foto: Prensa Partido Justicialista
Por Sitio Andino Política

En medio de la compleja coyuntura nacional, los candidatos a diputados nacionales por el Frente Justicialista Mendoza, Emir Félix y Marisa Uceda, organizaron en la Ciudad de Mendoza una conferencia junto al economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La actividad contó con la participación de Anabel Fernández Sagasti y Martín Aveiro, entre otros referentes del peronismo.

Lee además
El exintendente de San Rafael habló de todo en Aconcagua Radio
Entrevista

Emir Félix y la inseguridad: "Mendoza se está rosarizando a pasos agigantados"
En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"
Emir Félix, Marisa Uceda, Hernán Letcher 03-1025 (02)
Hern&aacute;n Letcher encabez&oacute; una charla sobre crisis econ&oacute;mica, junto a Emir F&eacute;lix y Marisa Uceda.

Hernán Letcher encabezó una charla sobre crisis económica, junto a Emir Félix y Marisa Uceda.

Hernán Letcher: “El resultado electoral no resuelve la crisis”

Durante su exposición, Letcher sostuvo que la situación actual muestra una caída del empleo y de la industria nacional, y cuestionó la estrategia económica del Gobierno.

El resultado electoral no define la cuestión de fondo de la economía. Si al Gobierno le va bien en las elecciones, igual tendrá que hacer un ajuste. Lo único que quería era llegar a octubre sin haberlo hecho con la ferocidad que deseaban”, afirmó.

También advirtió sobre posibles recortes en áreas sensibles: “Si ganan y tienen mayoría en la cámara pueden recortarle al (hospital) Garrahan, por ejemplo”.

Emir Félix, Marisa Uceda, Hernán Letcher 03-1025 (04)

El director del CEPA planteó que la actual matriz económica favorece a sectores que concentran riqueza pero no generan empleo.

Si al Gobierno le va bien en las elecciones, igual tendrá que hacer un ajuste Si al Gobierno le va bien en las elecciones, igual tendrá que hacer un ajuste

“Este modelo no nos va a resolver la vida en términos laborales. El Gobierno dice que el RIGI tiene 21 proyectos, que en total generarían 3.500 puestos de trabajo, una cifra ínfima frente a la magnitud de la crisis”, sostuvo.

Emir Félix y el impacto en Mendoza de la crisis económica

Por su parte, Emir Félix remarcó las consecuencias del modelo nacional en la economía mendocina y, en particular, en el sector productivo local.

En la misma línea, Marisa Uceda advirtió: “Tenemos una nación y familias hiper endeudadas, una industria en caída e índices que grafican una situación alarmante. Está claro que el modelo que quiere imponer Milei favorece a sectores que ganan muchísimo dinero y no generan empleo”.

Emir Félix, Marisa Uceda, Hernán Letcher 03-1025 (03)
Temas
Seguí leyendo

Emir Félix advirtió que el plan económico de Milei "destruye el aparato productivo"

Milei y Macri sellaron un nuevo acercamiento en Olivos en medio de la crisis política

En imágenes: así quedó la Variante Palmira, que descomprimirá el tránsito pesado en Mendoza

Exportación y Ruta 40: los dos anuncios clave que dejó la visita de funcionarios de Milei a Mendoza

Mendoza tendrá el primer laboratorio provincial de huellas balísticas conectado a Interpol

Natalio Mema, sobre la Variante Palmira: "Dará solución a la congestión del tránsito vehicular"

Nuevo aumento en la tarifa de la luz: cómo impactará en Mendoza

Rumbo a las elecciones 2025, el dirigente de peso nacional que planea traer Jorge Difonso a Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Natalio Mema, sobre la Variante Palmira: Dará solución a la congestión del tránsito vehicular en el Gran Mendoza.
Habilitaron la ruta

Natalio Mema, sobre la Variante Palmira: "Dará solución a la congestión del tránsito vehicular"

Las Más Leídas

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
investigación

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.
Edición 2025

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

Jornada calurosa este viernes en Mendoza.
El clima

Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Prueba piloto: Mendoza lanza la exportación monitoreada remota
Mercados internacionales

Prueba piloto: Mendoza lanza la exportación monitoreada remota

Por Marcelo López Álvarez
Finalizan las obras de emergencia en el Acceso Sur tras 98 horas de trabajo intenso
Tránsito habilitado

Finalizaron las obras de emergencia en el Acceso Sur y se habilitó el tránsito

Por Luis Calizaya
La fiesta máxima de los mendocinos ya tiene imagen.
La identidad de la fiesta mayor

Esta es la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026