Crece la alerta por despidos masivos en el gobierno nacional

“ La pretensión del Gobierno de achicar un 30% el Estado , aunque se trate de los entes descentralizados, es imposible. Si esa medida se llevara adelante, los servicios básicos y esenciales no estarían garantizados ”, manifestó el secretario General de ATE nacional Rodolfo Aguiar .

Agregó: “ Los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales y el cierre de organismos públicos . Eso necesariamente tendrá una repercusión social absolutamente negativa.”

En serio @fedesturze quieren compensar rebajas de retenciones al campo con un nuevo recorte sobre el Estado? El Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes. Achicar un 30% más es imposible. Si llevan adelante esa medida irracional, no… pic.twitter.com/uialgPU4OC

“Si no lo frenamos a Milei ahora, después será demasiado tarde. El Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario en nuestro país”, remarcó Aguiar.

También te puede interesar: Seguridad: el Gobierno mendocino licitará la compra de cien pistolas Taser

Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estarían planificando un recorte que sería breve dado que se acercan las elecciones legislativas. Según trascendió, el recorte del 30% se daría en un lapso de dos meses. Las intenciones fueron confirmadas por medios cercanos al Gobierno y anticipada en algunas dependencias estatales.

Según el Indec, el estado nacional ya despidió a 36.000 trabajadores a través de la no renovación de contratos, despidos, retiros voluntarios y jubilaciones.

Además, del Ministerio de Defensa, otra dependencia que ya habría anunciado despidos es el Arca, ex Afip, como también en el ex ministerio de Desarrollo Social, ahora Capital Humano.

Examen de idoneidad

El Gobierno de la Nación obligó a los empleados estatales a realizar un examen de idoneidad que aprobó el 96%, aún así muchos de los trabajadores que pasaron la prueba, podrían quedarse sin empleo.

"En Derechos Humanos y Justicia despidieron a trabajadores y trabajadoras que lo habían aprobado", expresaron desde ATE.

Más críticas al discurso de Milei en Davos

“Si tenemos en consideración el discurso que el Presidente expresó fuera de nuestro país, la que está en riesgo es la democracia misma. Tenemos que ponerle límites a este Gobierno. Un Gobierno que fue elegido por el voto popular, pero que se está transformando en una tiranía. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario. Todos estamos en peligro y la peor opción es la resignación”, manifestó Aguiar.