Crece el escándalo en torno a la AFA por fondos de un partido solidario: faltan $100 millones

El Hospital Penna reclama a la AFA más de $100 millones de un partido solidario y el conflicto suma presión sobre la transparencia en el fútbol argentino.

Claudio "Chiqui" Tapia envuelto en más escándalos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está en el centro de un nuevo reclamo tras denuncias del Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca, que asegura que la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia aún adeuda más de 100 millones de pesos de lo recaudado en un partido solidario celebrado en marzo de 2025 para ayudar al centro de salud después de las inundaciones.

El amistoso, organizado entre integrantes de la Selección Argentina mayor y la Sub 20 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, fue anunciado como una iniciativa benéfica cuyo total de la recaudación sería destinado a la reconstrucción y apoyo del hospital. La AFA informó públicamente que el monto reunido superó los 650 millones de pesos por entradas y derechos televisivos.

Martí destacó que no buscarán una disputa judicial pero subrayó la necesidad de transparencia en el manejo de los fondos y aclarar el destino de los recursos que deberían haber llegado al hospital. El reclamo alimenta la polémica sobre cómo se gestionan y distribuyen los fondos en estas acciones solidarias vinculadas al fútbol argentino.

El caso se suma a otros cuestionamientos sobre la administración de la AFA, mientras asociaciones y sectores sociales piden un mayor control y claridad en la rendición de cuentas de iniciativas que involucran donaciones y eventos de alto impacto mediático.

