Crece el escándalo en torno a la AFA por fondos de un partido solidario: faltan $100 millones

Claudio "Chiqui" Tapia envuelto en más escándalos.

El amistoso, organizado entre integrantes de la Selección Argentina mayor y la Sub 20 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, fue anunciado como una iniciativa benéfica cuyo total de la recaudación sería destinado a la reconstrucción y apoyo del hospital. La AFA informó públicamente que el monto reunido superó los 650 millones de pesos por entradas y derechos televisivos.

Sin embargo, según María del Carmen Martí, integrante de la cooperadora del Hospital Penna, la institución recibió 593 millones pese a que se había difundido que la recaudación sería de 701 millones. Aseguró que han solicitado explicaciones a la AFA sin obtener respuestas claras y que quedan cuentas pendientes por rendir.

Martí destacó que no buscarán una disputa judicial pero subrayó la necesidad de transparencia en el manejo de los fondos y aclarar el destino de los recursos que deberían haber llegado al hospital. El reclamo alimenta la polémica sobre cómo se gestionan y distribuyen los fondos en estas acciones solidarias vinculadas al fútbol argentino.

El caso se suma a otros cuestionamientos sobre la administración de la AFA, mientras asociaciones y sectores sociales piden un mayor control y claridad en la rendición de cuentas de iniciativas que involucran donaciones y eventos de alto impacto mediático.