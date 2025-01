Cornejo y una posible alianza con Milei: la postura del gobernador.

El gobernador Alfredo Cornejo dio una entrevista a un medio nacional donde explicó su apoyo al modelo del presidente Javier Milei . Reconoce que tiene más puntos de coincidencia que de discrepancia con el proyecto libertario y plantea que el radicalismo debe colaborar con Milei en las próximas elecciones legislativas. Su objetivo es garantizar un triunfo del oficialismo nacional que consolide el rumbo económico y genere confianza para atraer inversiones. “ Hoy no considero una alianza con Milei, pero tampoco la descarto ”, afirmó el mandatario provincial y referente de la UCR.

-¿A qué atribuye la decisión de Milei de prorrogar el presupuesto? ¿Los reclamos de los gobernadores ponían en riesgo el equilibrio fiscal o no hubo voluntad de negociar?

-No sé exactamente a qué se debe. Se nos comunicó que no se querían aceptar los cinco cambios que proponíamos. Los cinco puntos no ponían en riesgo el equilibrio fiscal. Por ejemplo, era razonable bajar del 1,9 al 1,5 lo que aportamos las provincias para sostener a la exAFIP, ya que están reestructurando el organismo.

-No creo que lesione a un sector en particular. Es un ajuste y afecta, pero puede ser beneficioso para el tejido social y para la clase media si el crecimiento se consolida en el tiempo. Pero para que eso ocurra no sólo debe haber equilibrio fiscal, sino que también necesitamos modificaciones estructurales y cambios impositivos.

La relación fisco-contribuyente debe simplificarse y hay que achicar la cantidad de impuestos. Además, se requiere de una reforma laboral para que haya más facilidad a la hora de tomar empleo. Eso es lo que ayuda a la clase media y a los sectores más pobres.

-¿Pide discutir un paquete de reformas impositivas y fiscales en un año electoral?

-La relación fiscal entre la Nación y las provincias es imprescindible. Es una relación fiscal que debe mejorar las competencias, que la provincia quede a cargo de las funciones sustantivas estatales y la Nación se guarde para sí las competencias de libertad económica o política exterior que le da el diseño constitucional. Estas tres reformas fiscales y laborales requieren de un alto nivel de consenso.

Tener un presupuesto y generar consensos para estas reformas es positivo para el país y para consolidar el rumbo económico que ha marcado el presidente Milei.

-Hace seis meses firmaron el pacto de Mayo en Tucumán, que incluía varios de esos puntos que propone discutir. ¿Por qué no hubo avances? ¿Se arrepiente de haber ido?

-No me arrepiento. Lo he firmado con plena convicción y celebro esos 10 puntos. Son un trazo grueso, una guía de lo que debe hacer el país y tiene estas reformas estructurales.

No tengo claro por qué no se ha avanzado, pero ese es el camino para consolidar los avances económicos de este primer año. Y no solo es bueno para el Gobierno, sino para el país.

-¿Cuáles son sus divergencias con el Presidente? Como radical, ¿no le hace ruido que Milei desprecie el rol del Estado o no cuide la educación pública?

-La educación pública, la salud pública, la seguridad y la administración de justicia son cuatro funciones sustantivas y básicamente estatales. De ninguna manera ahí se puede destruir el Estado. Al contrario, hay que fortalecerlo. Las grandes democracias, como EE.UU., tienen Estados fuertes. Y tener un Estado fuerte no quiere decir que haya mucho gasto público.

-¿Las formas son importantes o Milei hace bien en solo preocuparse en resolver el problema económico? ¿Nota un desprecio del Presidente por las instituciones?

-No lo veo a Milei despreciando a las instituciones. Ha respetado fallos judiciales. Nos guiamos mucho por su discurso o porque se refiere de forma peyorativa a las instituciones, pero hasta acá no veo que haya habido un desprecio institucional.

-¿Es inevitable que haya una fragmentación de la UCR en la oferta electoral de 2025?

-Sin dudas, hay dos radicalismos. Uno tiene una opinión muy negativa del Gobierno y lo que se está haciendo en materia económica. Y el otro muestra una mirada positiva respecto de lo que se está haciendo. Los primeros conducen el comité nacional, porque ganaron el plenario. Y con lo cual tienen la vocería del radicalismo. Los segundos tenemos una coordinación con el gobierno nacional -con altibajos- y somos mayoría en los bloques de diputados y senadores.

-¿Con Milei se profundizó la grieta interna?

-La división es lamentable. No me gusta, pero es lo que tocó. Son posiciones muy equidistantes. Ahora yo creo que el país requiere consolidar esta primera etapa de logros económicos. Y las elecciones de 2025 son una oportunidad.

-En ese sentido, ¿el radicalismo más afín al Gobierno debería hacer un acuerdo electoral con Milei?

-Yo creo que el radicalismo tiene que procurar que el Gobierno no tenga reveses electorales, pero también el Presidente debe hacer su parte. Es decir, debe buscar consensos para las reformas que se vienen. Ahora eso, de un lado y del otro, está en una zona gris. Con lo cual no sé cómo va a actuar el radicalismo y tampoco el Gobierno.

-¿Usted va a desdoblar las elecciones de Mendoza? Milei criticó a los gobernadores que separaron los comicios locales.

-En Mendoza no lo tenemos resuelto, pero esas generalizaciones no son buenas a la hora del análisis. Hay provincias que tienen la obligación legal de desdoblar, como ocurre con el caso de Chaco. En Mendoza tenemos las dos chances, pero con fecha fijada por ley, por si se desdobla o unifica. No es una decisión que tomaré en soledad; voy a hacer muchas consultas antes de definirlo.

-¿Analiza un acuerdo o alianza con Milei y LLA en Mendoza para compartir listas?

-Hoy no lo analizo, pero no lo descarto. Hay coincidencias como para ir juntos y hay algunas diferencias como para no hacerlo. Están abiertas las dos respuestas. Con lo cual habría que hacer una ronda de consultas y después de eso tomar una decisión.

-¿No ve vocación de diálogo y consenso en el Gobierno para alcanzar acuerdos electorales e impulsar reformas estructurales?

-Por momentos, sí, y por otros, no. Por ejemplo, el Gobierno salió fortalecido cuando se llegó a un acuerdo por la ley bases y el paquete fiscal. Hoy están mostrando resultados positivos, pero el clic político lo hizo cuando dio esas señales de gobernabilidad con las reformas que se aprobaron en el Congreso. En esa etapa estaban dispuestos a los acuerdos. De hecho, cedieron bastante. Después, por algunas declaraciones, pareciera que creen que pueden prescindir de esos acuerdos. Entonces, se hace confusa la lectura.

-Sugiere que Milei debe ingresar en una segunda fase y apostar a ampliarse.

-Yo aspiro a que el país salga adelante con este gobierno y no perdamos cuatro o tres años más de consolidar un crecimiento que la Argentina necesita. La variable política de las elecciones es muy relevante y alcanzar consensos para modificar la relación fiscal, contribuyente-fisco o provincias-Nación y los temas laborales son básicos para el clima de negocios que necesitamos en la Argentina. Hay que construir un capitalismo serio.

-¿Milei deberá reactivar la obra pública o avanzar con un esquema mixto?

-Creo que sí; debemos ir hacia eso. Es imprescindible la infraestructura vial y energética. El Gobierno ha creado las bases para ese clima, pero necesitamos proyectos bien concretos para las rutas, con inversión público-privada. En Mendoza arrancamos con dos rutas provinciales. Ahora vamos a terminar la 80 con peaje. Tenemos que ir hacia eso y estamos prestos para trabajar con el gobierno nacional en las rutas nacionales.

-En síntesis, ¿las coincidencias que tiene con Milei son más importantes o tienen más peso que las diferencias?

-Sí. No me gusta cuando dice que hay que destruir el Estado, pero creo que el rumbo económico es el que debía tener la Argentina. Y, por otra parte, es lo que planteábamos en JxC.

Estoy convencido de que el Gobierno debe avanzar ahora con reformas estructurales. Los temas impositivos y laborales requieren de un alto nivel de consenso y una base de apoyo muy superior a la que tiene el Gobierno para que se consoliden en el tiempo. Con lo cual, los que estamos en partidos de oposición debemos apoyar esa línea gruesa que está en los diez puntos que firmamos en el Pacto de Mayo. Fuente: La Nación